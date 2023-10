Die Top-Themen der Woche: Alles wie immer?

Es war mal wieder Prime Day. Was früher der Tag des Jahres war, hat uns in dieser Woche nicht wirklich überrascht. Okay, am Ende waren es ja auch die Prime Deal Days, die Aktion dauerte 48 Stunden und Amazon hat seine eigenen Hardware bereits eine Woche zuvor reduziert – und bietet sie auch heute noch günstiger an.

Was ich besonders schade fand: Die Aktion bei vielen Herstellern eine 1-zu-1-Kopie des Prime Days im Juni. Die gleichen Angebote, die gleichen Preise, keine Überraschungen. Habt ihr überhaupt etwas bestellt?

Für meine Frau sind es ein paar neue Ohrringe geworden. Das war aber eher ein zufälliger Prime Day Deal, denn gleichzeitig sind auch Ohrringe im Warenkorb gelandet, die gar nicht reduziert waren. Warten wir einfach mal ab, ob der Black Friday nicht vielleicht spannender wird.

Kleiner Foto-Wettbewerb im Hueblog

Solltet ihr einen Philips Hue Festavia Lichterkette euer Eigen nennen und diese bereits ohne Weihnachtsbaum installiert haben, dann schickt doch mal ein paar Fotos und eine kleine Beschreibung an foto@hueblog.de – mit etwas Glück gewinnt ihr ein Hue-Überraschungspaket im Wert von mehr als 100 Euro. Hier gibt es mehr Infos zur Aktion.

