Morgen kommen neue iPads – oder doch nicht?

Die Gerüchteküche war am vergangenen Wochenende mal wieder so richtig aktiv. Im Mittelpunkt der Spekulationen: Die nächste iPad-Generation von Apple, Erwartet wird zwar nur ein kleines Refresh mit neuen Prozessoren und verbesserter Technik, aber auch ohne neues Design sind neue iPads ja vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant.

9to5Mac und Supercharged wollen aus unabhängigen Quellen erfahren, dass Apple bereits am morgigen Dienstag, den 17. Oktober, verbesserte iPads vorstellen wird. Genauer gesagt sollen das reguläre iPad, das iPad Air und auch das iPad mini aktualisiert werden. Bekannt gegeben werden sollen die Updates mit einer einfachen Pressemitteilung. Zu erwarten ist laut der Quellen unter anderem ein iPad Air mit M2-Prozessor.

Kein Update dagegen soll es in diesem Jahr für die iPad Pro Modelle geben. Hier wird es erst im kommenden Jahr eine neue Generation geben – vermutlich zum ersten Mal mit einem OLED-Display.

Apple-Experte Mark Gurman ist anderer Meinung

Im Gegensatz zu den beiden Blogs rechnet Apple-Experte Mark Gurman dagegen nicht mit einem zeitnahen Start der neuen iPads. „Meistens stellt das Unternehmen neue Laptops und iPads im Oktober vor – etwa einen Monat, nachdem das neueste iPhone und die neueste Uhr auf den Markt gekommen sind“, so Gurman am Sonntag in seinem Power On Newsletter. „Und während ich im Juli berichtet habe, dass Apple eine solche Veröffentlichung in diesem Jahr plant, deuten die letzten Anzeichen darauf hin, dass es diesen Monat nicht passieren wird.“

Man darf gespannt sein, welche Quelle am Ende Recht behalten wird. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball und teilen euch neue Entwicklungen unverzüglich mit.