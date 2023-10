iOS 17.1 soll am 24. Oktober veröffentlicht werden

Rund einem Monat nach dem Start von iOS 17 steht das erste größere Update bevor: iOS 17.1. Mit dabei sind einige interessante Neuerungen und Funktionen, die Apple bereits seit der Ankündigung im Sommer versprochen hat. Unter anderem können AirDrop-Übertragungen mit dem kommenden iOS 17.1 über das Internet fortgesetzt werden, wenn sich die iPhones während der laufenden Übertragung voneinander entfernen.

Zu den weiteren Neuerungen gehören das Teilen der Kontaktdaten via AirDrop von einem iPhone zu einer Apple Watch oder ein kleiner Hinweis zur aktivierten Taschenlampe in der Dynamic Island. Zudem soll die Aktionstaste des neuen iPhone 15 Pro eine Tastensperre erhalten, wenn das iPhone in der Hosentasche verstaut ist.

Behörde in Frankreich verrät das Startdatum von iOS 17.1

Wann genau das Update erscheinen wird, hat nun wohl die französische Behörde ANFR verraten: Am 24. Oktober soll es soweit sein.

Warum und wieso? Hier dreht sich alles um das iPhone 12, bei dem in Frankreich eine angeblich zu hohe Strahlung festgestellt wurde. Mit iOS 17.1 liefert Apple die notwendigen Anpassungen, damit das drei Jahre alte Gerät wieder innerhalb der Grenzwerte bleibt.

Die Erklärung aus Cupertino ist übrigens einfach: Das iPhone soll erkennen können, ob es in der Hand gehalten oder am Körper getragen wird. Erst wenn das nicht der Fall ist, wird die Sendeleistung der Mobilfunkeinheit erhöht. Die französische Behörde soll ihre Messdaten genau in diesem Modus erfasst haben. Mit iOS 17.1 wird genau das für iPhone 12 Modelle in Frankreich deaktiviert.