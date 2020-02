Heute Nacht bei MediaMarkt: 19 Prozent Rabatt auf fast alle Artikel

Bleibt ihr heute Nacht lange wach und schaut den Super Bowl? Dann könnt ihr ganz nebenbei noch ein echtes Schnäppchen machen: Von 4 bis 5 Uhr in der Nacht zum Montag gibt es bei MediaMarkt 19 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte. Das ist sogar noch ein besseres Angebot als bei den bekannten Mehrwertsteuer-Aktionen, bei denen der reale Rabatt ja nur bei rund 16 Prozent liegt.

zur Super Bowl Aktion 2020 bei MediaMarkt (zum Shop)

Das Angebot gilt in der angegebenen Uhrzeit auf alle fast alle Produkte, ein paar Ausnahmen gibt es dann doch noch. Hier ist der Hinweis-Text, den uns MediaMarkt rund um die Super Bowl Aktion mit auf den Weg gegeben hat:

Am 03.02.2020 erhalten Käufer auf mediamarkt.de zwischen 4:00 und 5:00 Uhr auf Ware, die mit „Online auf Lager“ angezeigt wird, einen Nachlass in Höhe von 19% auf den zu zahlenden Endpreis des Produkts. Onlinebestellungen mit Marktabholung/-bezahlung ausgeschlossen. Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Von der Aktion ausgenommen sind sämtliche Vorbesteller, Download-/Content-/GamingCards, Geschenkkarten, Vorbesteller, Prepaidservices/-karten, Bücher, E-Books, Zusatzgarantien, Lieferservice, Vermietung der Produkte, Verträge mit Drittanbietern, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel sowie Tchibo Cafissimo Kapseln.

Bei der letzten Aktion gab es immer wieder ein paar Probleme, überlastete Server und ähnliches. Wir gehen davon aus, dass das auch heute Nacht so sein wird. Die besten Chancen habt ihr, wenn ihr euch bereits heute Abend ein Account bei MediaMarkt anlegt und euch so die Eingabe eurer persönlichen Daten in der heißen Phase spart. Ebenfalls empfehlenswert: Lesezeichen für die gewünschten Produkte anlegen und sie schon in den Warenkorb legen.