Homebrew: Version 4.0 mit vielen Neuerungen erschienen

Der quelloffene Paketmanager Homebrew bezeichnet sich auf der eigenen Website als „der fehlende Paketmanager für macOS“ und installiert auf dem eigenen Mac „Zeug, das du brauchst, die Apple aber nicht mitliefert“, wie es von den Machern heißt. Mit Homebrew können zusätzliche Funktionen auf der Terminal-Ebene des Macs eingerichtet werden, für die Homebrew eine eigene Plattform mit Paketen zur Verfügung stellt.

Was so alles mit Homebrew möglich ist, zeigt eine lange Liste mit möglichen Paketen auf der Homepage des Entwicklerteams. Darunter befinden sich auch kleine Exoten wie ein Lerntool für Morse-Code oder ein Anime-Downloader oder eine Algebra-Bibliothek. Eine umfangreiche Dokumentation zu Homebrew findet sich außerdem hier.

Ab sofort liegt Homebrew mit einem größeren Versionssprung in Version 4.0.0 auf der Entwicklerwebsite vor. In einem Blogbeitrag erklärt Mike McQuaid aus dem Homebrew-Team die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen. Die wichtigste Änderung seit Version 3.6.0 ermöglicht unter anderem deutlich schnellere Aktualisierungen von Homebrew-gepflegten Updates durch eine Umstellung von Git-geklonten Taps auf JSON-Downloads. Die verwendeten JSON-Dateien lassen sich von formulae.brew.sh herunterladen und für Paketinstallation anstelle von lokalen homebrew/core- und homebrew/cask-Taps verwenden.

Neue EU-gehostete InfluxDB-Instanz

Ebenfalls neu in Version 4.0.0 von Homebrew ist eine Weiterleitung der Homebrew-Analysen sowohl an Google Analytics als auch an die neue, selbst in der EU gehostete InfluxDB-Instanz. Im Blogbeitrag heißt es vom Entwicklerteam dazu: „Unsere selbst gehostete InfluxDB-Instanz speichert weder anonymisierte IP-Adressen noch ein anonymisiertes Nutzer-Token, so dass sie zusätzliche Datenschutzvorteile gegenüber Google Analytics hat.“

Darüber hinaus kündigt das Homebrew-Team an, dass man ab sofort auch über einen eigenen Account bei Mastodon (@homebrew@fosstodon.org) verfügt und bezüglich der Meldung von Schwachstellen von HackerOne zu GitHub gewechselt ist. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann das Team unter anderem über GitHub Sponsors oder Patreon mit einer Spende versehen.