HomeDevices: Wissensquelle für Apple Home jetzt auf Deutsch verfügbar

Seid ihr HomeKit-Fans und habt zahlreiche Smart Home-Geräte im Einsatz? Dann nutzt ihr möglicherweise nicht das volle Potential eurer Geräte, denn nicht immer sind alle Funktionen auf den ersten Blick erkennbar. Die App HomeDevices (App Store-Link) fungiert als HomeKit-Datenbank und listet nicht nur kompatible Geräte, sondern auch deren Sensoren, Steuerungselemente und mehr.

HomeDevices begann mit der Vision, eine umfassende Übersicht aller HomeKit-Geräte und ihrer Funktionen zu bieten. Dadurch können Nutzer und Nutzerinnen Geräte einfach vergleichen und bereits vor dem Kauf sehen, welche Funktionen in Apple Home verfügbar sind. Heute ist HomeDevices die weltweit größte und umfassendste HomeKit-Datenbank und bietet darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Funktionen. HomeDevices hat sich von einer reinen Datenbank zur zentralen Informationsquelle für alles rund um Apple HomeKit und den neuen Smart Home-Standard Matter entwickelt.

Nun hat das Team von HomeDevices bekanntgegeben, dass man mit der jüngsten Aktualisierung der App auf Version 4.2 auch eine deutsche Lokalisierung für die eigene Anwendung umgesetzt hat. Dies war ein von Nutzern und Nutzerinnen vielgewünschtes Feature, wie Yannic von SmartApfel und zugleich einer der Entwickler von HomeDevices, berichtet.

„Seit der Veröffentlichung von HomeDevices haben uns wiederholt Nachrichten erreicht, in denen um die deutsche Übersetzung gebeten wurde. Spätestens seit der Integration unserer kostenlosen Kurse, in denen wir unter anderem auf die häufigsten Probleme und Lösungen in HomeKit eingehen und dir zeigen, wie du dein Apple Home auf das nächste Level hebst, spielt die Übersetzung eine immer größere Rolle.“