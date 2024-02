Homematic IP: Strom- und Gaszähler-Schnittstellen für einfache Energieverwaltung

Wer ein Homematic IP-System im eigenen Zuhause verwendet, kann ab dem nächsten Monat auf neue Energieschnittstellen für Strom- und Gaszähler zurückgreifen. Letztere machen Energieverbräuche im Haushalt transparent und deckt versteckte Verbraucher auf.

Ein Tausch des Zählers ist nicht notwendig: Die Energieschnittstelle (HmIP-ESI) lässt sich problemlos mit bestehenden Strom- und Gaszählern betreiben. Damit behalten Nutzer und Nutzerinnen nicht nur den aktuellen Verbrauch im Blick, sondern können über Diagramme auch die Verbrauchsentwicklung in der Vergangenheit verfolgen. Die Schnittstelle setzt auf das Homematic IP-Funkprotokoll und wird mit Batterien betrieben, was eine flexible Platzierung in der Nähe des Zählers erlaubt. An die Schnittstelle lassen sich per Kabel Sensoren für die verschiedenen Zähler anschließen.

Schnittstelle für Smart Meter

Die Schnittstelle für Smart Meter (HmIP-ESI-IEC) wird mit einem Lesekopf für elektronische Haushaltszähler geliefert, die über eine optische Datenschnittstelle gemäß IEC 62056-1 verfügen. Der magnetische Lesekopf lässt sich selbst am Zähler befestigen, um sowohl den aktuellen Verbrauch als auch den Zählerstand auszulesen. Die Schnittstelle für Smart Meter eignet sich ebenfalls für Zweitarifzähler und Zweirichtungszähler, die zusätzlich zum Verbrauch die Einspeisung einer Photovoltaik-Anlage messen.

Gas- und digitale Stromzähler auslesen

Die Homematic IP Schnittstelle für digitale Stromzähler (HmIP-ESI-LED) ist für Zähler mit LED-Schnittstelle bestimmt. Der Lesekopf erfasst hier den aktuellen Verbrauch über Blinkimpulse, die die LED-Schnittstelle aussendet. Die Schnittstelle eignet sich insbesondere für Zwischenzähler, welche die Einspeisung einer PV-Anlage oder den Verbrauch einer Wärmepumpe erfassen.

Für die Montage der Schnittstelle für Gaszähler (HmIP-ESI-GAS) werden verschiedene Adapter mitgeliefert. Sie sind nötig, um die Verbrauchsdaten von Gaszählern der Hersteller Elster (Kromschröder, Honeywell), Itron (Pipersberg, Actaris) und Metrix auszulesen, die für einen Impulssensor vorbereitet sind.

Solarstrom sinnvoll nutzen

Die Einsatzmöglichkeiten der Homematic IP-Energieschnittstellen gehen über die Visualisierung des Verbrauchs, der PV-Produktion und des Zählerstands hinaus. Die erfassten Daten lassen sich ebenfalls für Automatisierungen einsetzen, um Geräte in Abhängigkeit von der gemessenen Leistung zu steuern. Zum Beispiel kann die Homematic IP-Schaltsteckdose eingeschaltet werden, um das E-Bike zu laden, wenn die PV-Anlage Strom ins Netz einspeist.

Die Homematic IP Schnittstellen für Smart Meter, digitale Stromzähler und Gaszähler sind ab März 2024 erhältlich. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Access Point, die Smart Home Zentrale CCU3 oder eine Partnerlösung von Drittanbietern erforderlich. Weitere Infos zu den neuen Energieschnittstellen von Homematic IP gibt es auf der Website des Herstellers.