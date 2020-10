HomePod kann bald als Standard-Lautsprecher für den Apple TV festgelegt werden

Gestern Abend hat Apple neue Beta-Versionen für iPhone und iPad veröffentlicht, auch die dritte Beta von tvOS 14.2 ist da. Enthalten ist unter anderem eine neue Funktion für Apple TV, über die sich Nutzer eines HomePods vermutlich sehr freuen werden.

Mit dem kommenden Update wird man über die Home-App eine praktische Einstellung vornehmen können. Dort kann in iOS 14.2 festgelegt werden, welcher HomePod als Standard-Lautsprecher für den Apple TV verwendet werden sollen.

Bislang konnte man lediglich über das Menü auf dem Apple TV einen AirPlay-Lautsprecher als Wiedergabequelle auswählen. Im Prinzip eine ähnliche Funktion, doch hier passierte es immer mal wieder, dass die Verbindung unterbrochen werden konnte und manuell wieder hergestellt werden musste.

Mit der neuen Einstellung wird sich der Apple TV immer wieder automatisch an den HomePod erinnern und die Verbindung zum gewünschten Lautsprecher automatisch herstellen. Mit iOS 14.2 und tvOS 14.2, beide Updates sollten in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, macht Apple euch das Leben also etwas leichter.