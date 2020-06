Hueblog: Unsere neue App für iPhone und iPad

Solltet ihr euch für das Thema Smart Home und insbesondere das Thema Smart Lighting interessieren, haben wir ab sofort eine neue App für euch am Start: Hueblog (App Store-Link). Wir haben die ehemalige iPhone-App nicht nur zur Universal-App gemacht und für das iPad optimiert, sondern auch einiges an Design und Funktionen getan.

Drei Designs zu Auswahl

Nach der Installation der App könnt ihr in den Einstellungen zwischen drei verschiedenen Designs für die Startseite wählen. In der Standard-Ansicht gibt es einen Blick auf die Highlights und eine kompakte Liste aller News. In der kompakten Ansicht entfallen die Highlights. Das große Design bringt euch Kacheln mit einem größeren Bild.

Zudem kann die Schriftgröße innerhalb der Artikel in drei Stufen eingestellt werden. Die farbliche Anpassung der App wechselt zudem automatisch mit dem Nachtmodus des Betriebssystems.

Neuer Community-Bereich

Zudem findet ihr in der Hueblog-App nun auch eine kleine Community. Diese könnt ihr dafür nutzen, eure Fragen rund um Philips Hue und das Thema smartes Licht zu stellen und anderen Nutzern zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Lesen könnt ihr in der Community ohne Anmeldung, wollt ihr selbst aktiv werden, ist eine Registrierung notwendig.

Ein weiterer Vorteil der Anmeldung: Ihr erhaltet nicht nur Push-Mitteilungen für neue Artikel, sondern auf Wunsch auch bei Antworten auf eure Kommentare oder Fragen in der Community. Außerdem könnt ihr in den Einstellungen ein eigenes Profilbild hochladen, das unter anderem neben euren Kommentaren angezeigt wird.

In-App-Käufe für Werbefreiheit

Wie bereits aus der alten App gewöhnt blenden wir kleine Werbebanner innerhalb der Artikel ein. Zudem gibt es einen eigens von uns verwalteten Werbebanner in der News-Übersicht, der neu hinzugekommen ist – uns aber auch dabei hilft, das aktuelle und zukünftige Update zu finanzieren. Solltet ihr die Werbung nicht wünschen, könnt ihr sie per In-App-Kauf deaktivieren. Für 9,99 Euro werdet ihr ein Jahr lang von den Werbebanner befreit – dabei handelt es sich nicht um ein Abo, sondern einen einmaligen In-App-Kauf.

Wollt ihr uns einfach so unterstützen, könnt ihr einen kleinen Betrag in unsere digitale Kaffeekasse werfen.