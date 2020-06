Arlo Video Doorbell kann ab sofort in Deutschland vorbestellt werden

Nach Nest, Ring und Eufy gibt es nun einen weiteren Hersteller für eine smarte Türklingel. Rund ein Jahr nach dem Start der Arlo Audio Doorbell kann die Arlo Video Doorbell ab sofort in Deutschland zum Preis von 199,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab dem 1. Juli erfolgen.

Rein von den technischen Funktionen hat die Arlo Video Doorbell einige Details zu bieten, die wir durchaus spannend finden. Zunächst einmal verschafft uns der Hersteller einen kleinen Überblick über die Features:

Die Arlo Video Doorbell ist die einzige Türklingel mit 1:1 Seitenverhältnis, das einen für Mobilgeräte optimierten, quadratischen Betrachtungswinkel bietet. Der Nutzer sieht so bis zu 25 Prozent mehr des Eingangsbereiches. Personen können damit in ganzer Größe – von Fuß bis Kopf – aufgenommen werden und sogar auf dem Boden liegende Pakete werden sichtbar. Mit einem Erfassungswinkel von 180 Grad, HD-Videoaufzeichnung und Nachtsicht behält die Türklingel zu jeder Tages- und Nachtzeit immer im Blick, wer oder was sich dem Haus nähert. Die wetterfeste Videotürklingel erkennt, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird und löst einen Alarm aus, wenn jemand versucht, sie zu entfernen.