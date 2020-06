FRITZ!App Smart Home lädt zum Beta-Test auf iOS

Die Berliner Router-Experten von AVM bieten seit jeher auch Smart Home Produkte an, darunter beispielsweise eine schaltbare Steckdose oder ein Heizkörper-Thermostat. Die App, mit der diese Geräte gesteuert werden können, soll jetzt umfassend aktualisiert werden.

Und genau hier benötigt AVM eure Mithilfe. Es sind sowohl auf Android als auch auf iOS Beta-Tester gesucht, die die neue Anwendung bereits vor dem Start ausprobieren. Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl auf iPhone und iPad begrenzt ist, hier solltet ihr euch bei Interesse schnell registrieren.

Über die neue Anwendung lässt uns der Hersteller folgendes wissen:

Alle Smart-Home-Geräte wie die intelligenten Steckdosen oder Heizkörperregler von FRITZ! werden in der kostenlosen App in einem klaren modernen Design dargestellt. Sie lassen sich schnell aufrufen und direkt schalten. Wichtige Informationen wie die Wunschtemperatur und die gemessenen Temperaturen der Heizkörper haben Anwender mit der FRITZ!App Smart Home sofort im Blick. Angezeigte Smart-Home-Geräte können in der App jederzeit ganz nach persönlichen Wünschen per Drag-and-Drop geordnet oder ausgeblendet werden. Tippt man auf ein angezeigtes Gerät, öffnet sich die zentrale Ansicht, mit der man das Gerät steuern kann. Außerdem erhält man dort nützliche Informationen wie den Schaltzustand oder die aktuelle Leistung.