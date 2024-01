Hyper: Neue 4-in-1 Qi2-Ladestation vorgestellt

Der Zubehör-Anbieter Hyper hat auf der CES diverse neue Produkte vorgestellt, die in die Kategorie Charger fallen. Das interessanteste Produkt dürfte dabei die HyperJuice 4-in-1 Qi2-Ladestation sein, mit der ihr iPhone, Apple Watch, AirPods und ein weiteres Gerät kabellos laden könnt.

Die 150 US-Dollar teure HyperJuice-Ladestation kann euer iPhone mit bis zu 15W per MagSafe laden und hat einen 5W-Ladespot für die Apple Watch gleich mit an Bord. Auch ein Ladeplatz für AirPods ist dabei, ebenso eine Lademöglichkeit für ein viertes Gerät. Ist die Station nicht im Einsatz, könnt ihr sie zusammenfalten. Die HyperJuice-Ladestation soll im zweiten Quartal des Jahres erscheinen.

HyperJuice Qi2 Puck Stand + Apple Watch Charger

Außerdem wird im zweiten Quartal für rund 120 US-Dollar ein sogenannter faltbarer Qi2-Puck-Ständer erhältlich sein, mit dem ihr euer iPhone mit bis zu zu 15W per MagSafe laden könnt. Ein 2.5W-Ladeplatz für die Apple Watch ist ebenfalls dabei.

Auch eine neue Powerbank soll es in diesem Zeitraum von Hyper geben. Die vorgestellte Qi2 10,000mAh Powerbank wird zum Preis von 130 US-Dollar erhältlich sein und kann per Magnet direkt an das iPhone geheftet werden und euer Smartphone damit bequem unterwegs laden. Ein 20W-Ladeport ist ebenfalls verbaut, über den ihr die Powerbank zum einen laden könnt, der aber zum anderen auch selbst Strom spendet.

Weitere Produkte angekündigt

Weitere neue Produkte von Hyper sind eine winzige 5.000mAh Capsule Powerbank mit integrierten Kabeln, eine kompakte 20.000mAh USB-C Powerbank, ein 100W Multi-Port HyperJuice Wandladegerät, das bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen kann, und ein Thunderbolt 5 Dock mit dreifacher 4K144Hz Extended Display-Unterstützung, 140W Pass-Through Power Delivery und mehr.

Wenn die Produkte auch hierzulande erhältlich sind, erfahrt ihr das natürlich wie immer hier im Blog.