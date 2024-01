Native Union Voyage: Hochwertiges 2-in-1 Ladegerät für iPhone und Watch

Auf der CES in Las Vegas hat der Zubehörspezialist Native Union ebenfalls neue Produkte gezeigt. Mit dabei ist das kabellose Qi2 Ladegerät Native Union Voyage. Aufgeklappt wird das iPhone mit bis zu 15 Watt schnell aufgeladen und via MagSafe perfekt positioniert. Auf der anderen Seite lässt sich die Apple Watch aufladen, optional können hier aber auch die AirPods Pro kabellos aufgeladen werden. Optisch macht das Ladegerät einiges her und verfügt über einen Überzug aus Leder. Ein Preis ist bisher nicht bekannt.

Die neue (Re)Classic Powerbank bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und wird einfach via MagSafe auf der Rückseite des iPhones gehalten. Kleine Status-LEDs geben dabei an, wie viel Power im Akku noch vorhanden ist. Ein zusätzlicher USB-C Anschluss ist ersichtlich, ob dieser nur als Eingang oder auch als Ausgang dient, ist derzeit nicht klar.

Desk Mit und Desk Laptop Stand

Als neue Schreibtisch-Accessoires hat Native Union eine Schreibtischunterlage und einen Laptop-Ständer vorgestellt. Die Matte verfügt über eine strukturierte Oberfläche und wird aus tierversuchsfreiem Material hergestellt. Der Laptop-Ständer ist für Macs optimiert und aus Metall gefertigt. Das MacBook kann so bis zu 60 Zentimeter erhöht aufgestellt werden, unterhalb könnt ihr weitere Gegenstände ablegen.

Verfügbarkeit

Die (Re)Classic Powerbank, die Schreibtischunterlage und der Laptop-Ständer werden noch im ersten Quartal 2024 verfügbar gemacht. Das Qi2 Ladegerät kommt erst später auf den Markt.