iCloud-Schlüsselbund: Apples Passwort-Manager wird zur All-in-One-Lösung

Erst in der letzten Woche hat Apple den eigenen Betriebssystemen ein weiteres Update spendiert und unter anderem die mobilen Versionen iOS und iPadOS auf v15.3 aktualisiert. Mit der kommenden Version 15.4, die sich aktuell noch im Betastatus befindet, sollen noch weitere Funktionen präsentiert werden, darunter Optimierungen bei Apples iCloud-Schlüsselbund, dem hauseigenen Passwort-Manager.

Letzterer wurde in den vergangenen Jahren seit seiner Vorstellung immer mehr erweitert und ist längst nicht mehr eine bloße Ausfüll-Hilfe für Konten und Passwörter beim Browsen im Web. Seit macOS Monterey bekam der iCloud-Schlüsselbund ein eigenes Menü in den Systemeinstellungen des Macs, wo es nun mittlerweile möglich ist, Logins und Passwörter zu durchsuchen, sie zu bearbeiten und auch eine Zwei-Faktor-Autorisierung festzulegen. Wurden die dort eingespeisten Daten bei einem Sicherheitsleck gefunden, teilt Apple dies den Usern ebenfalls mit. Mit Safari 15 wurde darüber hinaus eine Option geschaffen, Passwörter von externen Diensten wie Enpass oder 1Password zu importieren.

Neben dieser kontinuierlichen Verbesserung soll es mit der bald erscheinenden Version von iOS/iPadOS 15.4 weitere Schlüsselbund-Features geben. Geplant sind unter anderem das Anlegen von Notizen zu gesicherten Daten, die gleich mit verschlüsselt werden, sowie eine Auswahlmöglichkeit von bereits angelegten Accounts in anderen Passwort-Managern. So wird beispielsweise beim Einloggen in das Amazon-Konto neben den im iCloud-Schlüsselbund gesicherten Daten auch die Login-Daten von 1Password angezeigt, wie der Screenshot im Tweet von Ricky Mondello (@rmondello) zeigt.

An iOS 15.4 change that I adore: Sign into the Amazon app. You’ll get a beautiful account picker *that includes passwords from your password manager of choice*.

The deprecated SecRequestSharedWebCredential API is now implemented with the modern ASAuthorizationPasswordRequest. pic.twitter.com/ruuC8ds95M

— Ricky Mondello (@rmondello) January 28, 2022