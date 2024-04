Brave Browser: KI-Assistent „Leo“ jetzt für iOS und iPadOS verfügbar

Der alternative Brave Browser (App Store-Link) für iPhone und iPad bezeichnet sich als „privater, sicherer und schneller“ Internet-Browser, der Drittanbieteranzeigen blockiert und optional eine Firewall und einen VPN anbietet. Der Download ist kostenlos und kann auf der Website des Entwicklerteams auch in Versionen für macOS, Android, Windows und Linux angestoßen werden.

Nachdem man schon zu Beginn dieses Jahres den eigenen KI-Assistenten namens „Leo“ für macOS und Android in den Webbrowser integriert hatte, erfolgt nun im Rahmen eines Updates für die Mobilversion der Anwendung auch eine Einbindung von Leo. Mit der kürzlich veröffentlichten Version 1.63.x wurde der laut Aussage des Entwicklerteams „datenschutzfreundliche“ KI-Assistent integriert, der sich über die Adressleiste des Browsers nutzen lässt. Im Changelog heißt es weiter:

„Mit Leo können Sie sowohl in der Adressleiste des Browsers als auch innerhalb der Webseite Fragen stellen, Seiten zusammenfassen, Seiten übersetzen, Inhalte erstellen und vieles mehr. Um loszulegen, öffnen Sie einfach den Browser, geben Sie etwas in die Adressleiste ein und klicken Sie auf Leo fragen.“

Mehrere Sprachmodelle kommen zum Einsatz

Eine Besonderheit von Leo ist ein Sprache-zu-Text-Feature, das gesprochene Anfragen in Text transferiert und sich so auch für die Nutzung mit kleinen Tastaturen und Geräten eignen soll. Wer Leo nicht verwenden möchte, kann den KI-Assistenten in den Einstellungen des Browsers auch deaktivieren. Leo nutzt mehrere Sprachmodelle, darunter Mixtral 8x7B, Metas Llama 2 13B und Anthropics Claude Instant – als Standard kommt aber das Mixtral-Modell zum Einsatz, das mehrsprachig ist und eine geringe Fehlerrate aufweist.

Die Verwendung der Sprachmodelle im Brave Browser ist grundsätzlich kostenlos, verfügt aber über ein festes Limit für die Anzahl der Interaktionen und täglichen Anfragen. Möchte man hier alle Freiheiten haben und nicht eingeschränkt werden, kann die Abo-Option „Leo Premium“ erwerben, die mit 17,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Darüber hinaus hat man mit der letzten Aktualisierung auf Version 1.63.x auch der hauseigene Werbeblocker verbessert und den Brave Browser zum iOS Share Sheet hinzugefügt. Letzteres soll es vereinfachen, Links in Brave zu öffnen und sicherstellen, dass man den Tracking-Schutz von Brave erhält. Der Brave Browser ist kostenlos im App Store erhältlich, erfordert rund 232 MB an freiem Speicherplatz sowie mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer zur Installation. Im App Store kommt der Webbrowser im Durchschnitt auf 4,7 von 5 Sterne.