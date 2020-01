Ikea Trådfri Shortcut-Button startet im Februar in Deutschland

Vor ein paar Woche wurde er bereits in den Niederlanden gesichtet, nun ist es auch in Deutschland soweit: Der Ikea Trådfri Shortcut-Button wird im Online-Shop des Unternehmens gelistet. Aktuell sogar noch etwas günstiger als erwartet, denn statt 7,99 Euro ist der kleine Helfer für das smarte Zuhause aktuell mit einem Preis von 6 Euro ausgezeichnet.

Ikea Trådfri Shortcut-Button im Online-Shop

Bestellt werden kann der Ikea Trådfri Shortcut-Button allerdings noch nicht, das wird erst ab dem 2. Februar möglich sein. Mit etwas Glück findet ihr den Knopf aber schon in einigen Märkten.

Ohne Trådfri-Gateway läuft beim Shortcut-Button rein gar nichts

Was man mit dem Schalter anstellen kann, ist schnell erklärt: „Mit dem Shortcut-Button können Beleuchtung, Musik und andere smarte Produkte von Ikea gesteuert werden – gleichzeitig und in allen Räumen“, heißt es in der Produktbeschreibung. Für den Betrieb notwendig ist allerdings das Trådfri-Gateway.

Spannend ist das minimalistische Design des Shortcut-Button. Mitgeliefert werden insgesamt sechs Aufkleber, drei davon sind bereits mit einem Vordruck versehen, die anderen drei können selbst beschriftet werden. So kann man den Ikea Trådfri Shortcut-Button ganz einfach passend kennzeichnen.

Mit einer kleinen Knopfzelle ausgestattet kann der Button dann einfach per Schraube, Magnet oder Klebestreifen auf glatten Oberflächen befestigt werden. Alternativ kann man ihn natürlich auch einfach ablegen.