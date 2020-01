AirPods Pro: Fehler bei Geräuschunterdrückung, Ohrerkennung und bei Anrufen?

Die AirPods Pro erfreuen sich unter Apple-Fans weiter großer Beliebtheit. Das Premium-Modell samt Geräuschunterdrückung liefert zum Preis von 279 Euro und in Verbindung mit Apple-Geräten komfortable Funktionen, eine schnelle Verbindung und eine überdurchschnittliche Soundqualität bei bequemem Sitz im Ohr. Doch offenbar gibt es nun, einige Monate nach dem Erscheinen der In-Ears, auch die ersten Hardware-Probleme.

Wie unter anderem das Magazin Heise berichtet, klagen einige AirPods Pro-User nach längerer Nutzung ihrer Ohrhörer über Probleme bei der Ohrerkennung und Geräuschunterdrückung. Auch in der Mac & I-Redaktion, die zu Heise gehört, ist ein solcher Fall aufgetreten, in der sich ein Ohrhörer der AirPods Pro nicht mehr bedienen lässt. „Der feste Druck zum Aktivieren der Geräuschunterdrückung oder zur Musiksteuerung ist nicht mehr möglich, ebenso wird das Ohr nicht mehr zuverlässig erkannt“, heißt es im Heise-Artikel.

Das Resultat dieses Problems: Die Geräuschunterdrückung funktioniert nicht mehr zuverlässig, auch schalten sich die AirPods Pro unberechenbar in den Pause-Modus – was die Nutzung im Alltag deutlich erschwert. Schäden oder Schmutz erkannte der Heise-Redakteur an seinen Exemplaren nicht. Da sich die Probleme mit erneutem Bluetooth-Pairing und einem kompletten Reset der AirPods Pro nicht beheben ließen, erfolgte ein Besuch im Apple Store vor Ort, wo gleich beide Ohrhörer, allerdings ohne Ladecase, komplett ausgetauscht wurden.

Austausch im Apple Store & ein ganz eigenes AirPods Pro-Problem

„Auf Nachfrage im Laden hieß es, dass aktuell häufiger Nutzer mit defekten AirPods Pro ankommen“, berichtet Heise. „So soll es an einem Tag allein rund zehn derartige Genius-Bar-Termine gegeben haben. Neben Problemen bei der Ohrerkennung scheint manchmal die Musikwiedergabe komplett zu versagen oder das ANC. Konkrete Hintergründe zu den Bugs liegen noch nicht vor – auch ist unklar, ob sie sich womöglich mittels Firmware-Update beheben lassen.“

Das erste bisher einzige Firmware-Update für die AirPods Pro hatte Apple im November 2019 veröffentlicht, die Aktualisierung erfolgt in der Regel automatisch und ohne Zutun des Nutzers im Hintergrund. Bisher ist nicht klar, ob die offenbar häufiger auftretenden Probleme mittels eines Firmware-Updates behoben werden können.

Mich und meine AirPods Pro plagt aktuell hingegen ein ganz anderes Problem: Bei längeren Telefonaten mit den AirPods Pro als Headset kommt es immer wieder vor, dass mich der Gesprächspartner nicht mehr hört und die Anrufansicht einfriert. Das iPhone verliert dann auch komplett den Empfang und kann nicht über Ein- und Ausschalten des Flugmodus wieder empfangsbereit gemacht werden. Hier hilft dann nur ein kompletter Neustart des iPhones. Erstaunlicherweise ist für den Gesprächspartner das Telefonat schon längst beendet worden, während bei mir immer noch das Anruffenster aktiv ist und der Timer der Gesprächszeit lustig weiter läuft. Bei Nutzung meiner kabelgebundenen EarPods als Headset tritt dieses Problem mit Empfangsverlust und abgebrochenen Anrufen nicht auf, daher gehe ich aktuell davon aus, dass es an den AirPods Pro liegen muss. Sollte dieses Problem weiter bestehen, hilft wohl auch bei mir nur ein Anruf beim Apple-Support.

Seid ihr Besitzer der AirPods Pro? Wenn ja, seid auch ihr schon mit Fehlern konfrontiert worden? Gibt es gar Betroffene, die ähnliche Probleme bei Anrufen haben wie ich aktuell? Wie immer sind wir gespannt auf eure Erfahrungen und Mitteilungen zu diesem Thema.