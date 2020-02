Im Video: 10 nützliche Tipps für Apple Watch-Nutzer

Auf dem YouTube-Kanal „Apple Support“ gibt es ein neues Video. Dort werden 10 Tipps für Apple Watch-Besitzer vorgestellt. Klickt euch in das Video, zusätzlich haben wir die Tipps auch als Text abgetippt.

Tapback in Nachrichten nutzen

Mit einem Doppelklick auf eine Nachricht in der Nachrichten-App kann man schnell einen sogenannten Tapback senden. Also eine Reaktion auf die Nachricht. Verfügbar: Ein Herz, ein Daumen hoch oder ein Fragezeichen.

iPhone mit der Apple Watch anpingen

Diese Funktion nutze ich häufiger. Im Kontrollzentrum könnt ihr euer iPhone über das entsprechende Icon anpingen. Wenn man das Icon länger gedrückt hält, piept es nicht nur laut, zusätzlich blinkt auch der LED-Flash.

Wasserschutz auf der Apple Watch aktivieren

Sobald man ein Schwimmtraining startet, wird der Wasserschutz automatisch aktiviert. Möchte man den Wasserschutz manuell aktivieren, kann man das über das Tropfen-Icon im Kontrollzentrum. Dann sind keine Eingaben auf der Uhr möglich.

Wasserschutz-Modus deaktivieren

Ist der Modus aktiv und ihr habt das Schwimmbecken verlassen, könnt ihr die digitale Krone drehen und der Modus wird deaktiviert. Gleichzeitig wird mögliches Restwasser ausgeworfen.

Apps neu anordnen

Hält man eine App länge gedrückt, kommt man in den Wackel-Modus. Nun lassen sich Apps neu anordnen oder über das kleine X löschen. Mit einem Klick auf die digitale Krone schließt man den Vorgang ab.

Listendarstellung nutzen

Auf dem Homescreen könnt ihr mit einem Force Touch das Menü aufrufen und hier die Listendarstellung wählen.

Apple Watch als Fernauslöser

Öffnet man die Kamera-App auf der Apple Watch, sieht man nicht nur das Kamerabild des iPhones, ihr könnt auch die Uhr als Fernauslöser verwenden.

Audio-Output auswählen

Im Kontrollzentrum könnt ihr den AirPlay-Knopf drücken und hier alle Bluetooth-Geräte einsehen. So könnt ihr schnell die richtigen Kopfhörer oder Lautsprecher auswählen.

Komplikationen anpassen

Mit einem langen Druck auf ein Zifferblatt könnt ihr dieses bearbeiten. „Bearbeiten“ wählen und nach links wischen. Hier können nun die Komplikationen angepasst werden.

Anruf schnell ablehnen

Gerade keine Zeit? Wenn ein Anruf auf der Watch klingelt, könnt ihr die Uhr mit der Hand für mindestens drei Sekunden abdecken und den Anruf ablehnen.