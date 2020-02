Twitter für iOS: Umfragen werden wieder angezeigt, iPad-App kann Trends ausblenden

Schon gemerkt? Auf iPhone und iPad wurden in der Twitter-App (App Store-Link) Umfragen nicht richtig angezeigt. Mit dem Update auf Version 8.7.1 gehört das der Vergangenheit an.

Weiterhin gibt es Design-Optimierungen für die iPad-App. Im Dezember 2019 wurde ein mehrspaltiges Layout eingeführt, um den größeren Platz auf dem Display zu nutzen. Doch die Umstellung kam nicht bei allen gut an. In der neuen Version gibt es nun einen Schalter, mit dem man die Trends auf der rechten Seite abschalten kann.

Danach fühlt man sich in die Vergangenheit katapultiert. Die Timeline wird wieder mittig angezeigt, wobei der verfügbare Platz auf der rechten und linken Seite einfach nicht genutzt wird. Auf einem 12,9″ iPad Pro sieht das Layout einfach nicht schön aus.

Update on this: Twitter has „fixed“ the sidebar in its iPad app by offering a toggle in settings to disable the search column entirely (thanks for the tip @stevieled5).

Bye bye, trends 👋

And welcome back enlarged iPhone app that feels wasted on an iPad Pro 😔 pic.twitter.com/uM5ebARsIu

— Federico Viticci (@viticci) February 5, 2020