Im Video erklärt: So kann man ein Abonnement kündigen

Abos sind allgegenwärtig. Kaum ein Dienst setzt noch auf einen Einmalkauf, viel beliebter sind wiederkehrende Zahlungen. Auch wenn viele Abonnements kritisch gegenüberstehen, gibt es zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen, die bestimmte Dienste im Monat oder Jahr bezahlen. Die prominentesten Beispiele sind sicherlich Netflix, Spotify, Disney+, iCloud, Apple Arcade, Apple Music und Co. Aber auch diverse Apps und weitere Services setzen häufig Abos voraus.

Um den Überblick nicht zu verlieren, könnt ihr all eure Abonnements direkt auf dem iPhone einsehen – und bei Bedarf schnell kündigen. Der Apple Support erklärt die Vorgehensweise in einem neuen Video. Auf dem iPhone öffnet ihr einfach die Einstellungen → Name anklicken → Abonnements.

Wie viele Abos sind bei euch aktiv?