iMac mit 24 Zoll Display soll neuen Prozessor erhalten

Es ist mal wieder an der Zeit für die neuesten Gerüchte: In diesem Jahr sollen noch neue Macs erscheinen. Das jedenfalls hat Apple-Guru Mark Gurman in seinem Newsletter angekündigt. Ihm wurde gesagt, „dass Apple eine Mac-zentrierte Produkteinführung gegen Ende dieses Monats plant.“ Hinzugefügt hat er eine Notiz darüber, dass beispielsweise der iMac oder das MacBook Pro mit 13 Zoll Display aktuell eine längere Lieferzeit haben und erst im November verschickt werden sollen

Genau diese beiden Modelle sind es auch, die bereits seit längerer Zeit nicht aktualisiert wurden. Der iMac ist mittlerweile seit drei Jahren mit dem selben M1-Chip unterwegs, hier ist ein Prozessor-Update längst überfällig – naheliegend wäre ein Upgrade auf den M3-Chip, wobei Mark Gurman dazu in seinem neuesten Newsletter keine Angaben gemacht hat. Von einer größeren iMac-Version fehlt bislang leider immer noch jede Spur.

Nach dem Release des „neuen“ Apple Pencil in der vergangenen Wochen dürften wir uns in diesem Jahr wohl keine Hoffnungen mehr auf neue iPads machen. Laut Gurman würde Apple zwar schon seit einiger Zeit an der 11. Generation des iPad, der siebten Generation des iPad mini und der sechsten Generation des iPad Air arbeiten, hier müssen wir uns aber wohl bis zum März 2024 gedulden.