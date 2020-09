iOS 14.2 Beta 2: iPhone 12 wird ohne Kopfhörer ausgeliefert

Schon in der Vergangenheit haben wir öfters gehört, dass Apple auf die Beilage der Kopfhörer verzichten soll, um die Verkäufe der AirPods noch weiter anzukurbeln. Und nun verdichten sich die Informationen, denn in der zweiten Beta von iOS 14.2 gibt es umformulierte Phrasen, die genau darauf hinweisen.

In den Einstellungen gibt es in der neuen Beta-Version ein neues Wording. Vorher sprach man von „mitgelieferten Kopfhörern“, jetzt heißt es nur noch „Kopfhörer“. Daraus könnte man schließen, dass Apple keine EarPods mehr in die Box legt – gleiches Schicksal wird wohl auch das Netzteil erfahren. Demnach sollen nicht nur die neuen iPhones auf Kopfhörer und Netzteil verzichten, sondern auch ältere Modelle.

Diese Informationen decken sich mit den Aussagen von Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und Apple-Leaker @L0vetodream. Apple möchte laut eigener Aussage die Umwelt schützen und verzichtet schon bei der neuen Apple Watch auf ein Netzteil. Laut Apple haben die meisten Nutzer schon ausreichend viele Netzteile griffbereit.