iOS 14: Geräuscherkennung erkennt Töne von Feuer, Katze, Türklingel und mehr

Bis zum Start von iOS 14 und iPadOS 14 werden wir euch kontinuierlich die neuen Funktionen des kommenden Updates vorstellen. Neu ist zum Beispiel eine Geräuscherkennung, die Apple in den Bedienungshilfen integriert hat. Hier kann das iPhone oder iPad entsprechende Geräusche erkennen und spielt eine Benachrichtigung aus.

Das iPhone achtet ständig auf bestimmte Geräusche und wird mithilfe von künstlicher Intelligenz auf dem Gerät versuchen, dich zu benachrichtigen, wenn Geräusche erkannt werden.

Du solltest dich nicht auf die Geräuscherkennung verlassen, wenn du dich in Situationen befindest, in denen du verletzt oder geschädigt werden könntest, in risikoreichen oder Notfallsituationen sowie bei der Navigation.