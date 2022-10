iPad 10: Apple Pencil muss mit Adapter geladen werden & neues Magic Keyboard Folio

Okay, das ist mal so gar nicht Apple-typisch – oder doch? Das neue iPad der 10. Generation setzt auf einen modernen USB-C Port. Doch weiterhin gibt es nur Support für den Apple Pencil der ersten Generation, der ja bekanntlich über Lightning aufgeladen werden muss. Während man bisher den Pencil einfach ans iPad gesteckt hat, was schon immer komisch aussah, muss man jetzt einen Adapter kaufen, um den Pencil am neuen iPad 10 laden zu können.

Auf der einen Seite würde ich sagen, dass das so gar nicht Apple-typisch ist, da das Nutzererlebnis so ziemlich beeinträchtig ist, auf der anderen Seite kann man sagen, dass Apple so einen weiteren Adapter verkaufen kann. Mit 10 Euro ist der zwar noch erschwinglich, allerdings ist die Kombination aus iPad mit USB-C, Adapter und Apple Pencil dann doch ziemlich komisch. Warum hat Apple den Pencil der ersten Generation nicht in Rente geschickt? Der Apple Pencil 2 bietet doch zahlreiche Vorteile und kann kabellos und magnetisch am iPad geladen werden.

Neues Magic Keyboard Folio mit Funktionstasten

Für das iPad 10 gibt es ab sofort ein neues Magic Keyboard Folio. Im Vergleich zum Keyboard für das iPad Pro gibt es hier eine Reihe mit 14 Funktions­tasten. Gleichzeitig gibt es ein überall klickbares Trackpad mit Support für Multi-Touch Gesten. Das neue Magic Keyboard Folio kostet 299 Euro und ist nur in einer weißen Ausführung verfügbar. Die Lieferung erfolgt derzeit ab dem 27. Oktober.