Mark Zuckerberg: „WhatsApp ist viel privater und sicherer als iMessage“

Die Konkurrenz zwischen Apple und Mark Zuckerbergs Konzern Meta, ehemals Facebook, ist insbesondere in den letzten Jahren geprägt von Sticheleien, vornehmlich von Seiten des Facebook-Gründers in Richtung Apple. Erst kürzlich sorgte der Meta-CEO mit seiner Behauptung, Apple würde preislich „so viel wie möglich“ für die eigene Hardware verlangen, für müdes Lächeln aus der Apple-Ecke. Auch wir berichteten darüber.

Nun holt Mark Zuckerberg erneut zu einer Apple-Kritik aus, bei der wir selbst nicht wissen, ob wir lachen, weinen, den Kopf schütteln oder großes Mitleid mit dem Meta-CEO haben sollen. In einem Instagram-Post, in dem Zuckerberg ein großflächiges WhatsApp-Werbeplakat vom New Yorker Bahnhof Pennsylvania Station teilt, lässt er verlauten, dass WhatsApp gegenüber iMessage die deutlich sicherere Alternative sei. Das Poster zeigt die für iMessage charakteristischen grünen und blauen Blasen, mit einer dritten darunter, die mit „Private Bubble“ betitelt ist.

„WhatsApp ist viel privater und sicherer als iMessage, mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sowohl auf iPhones als auch auf Android-Geräten funktioniert, einschließlich Gruppenchats. Bei WhatsApp kannst du auch festlegen, dass alle neuen Chats mit nur einem Tastendruck verschwinden. Und letztes Jahr haben wir auch Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups eingeführt. All das gibt es bei iMessage immer noch nicht.“

Was Zuckerberg bei seiner Kritik vergisst: Auch in iMessage sind Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sofern sie unter Apple-Geräten versendet werden. Erhält man eine iMessage von einem Android-Gerät, wird diese als SMS oder MMS verschickt, und ist demnach unverschlüsselt. Da sich iMessage aber primär an die Kommunikation zwischen Apple-Geräten richtet, hinkt Zuckerbergs stichelnder Vergleich zwischen WhatsApp und iMessage. Apple hat sich bewusst dagegen entschieden, iMessage auch für andere Plattformen und Betriebssysteme zu öffnen.

Mark Zuckerbergs Instagram-Post kam übrigens nicht sonderlich gut an. Bisher sammelte er über 45.000 Likes für seinen Beitrag, was im Vergleich zu anderen Posts seines Accounts, die üblicherweise zwischen 100.000 und 200.000 Likes bekommen, überaus wenig ist. Auch die Kommentare von Instagram-Usern sprechen eine deutliche Sprache: „Ich lache jedes Mal, wenn dieses Unternehmen von Privatsphäre und Sicherheit spricht“, so ein Nutzer. Es hagelte Kritik und Häme für den erneuten kläglichen Versuch, die Produkte des Meta-Konzerns in einem besseren Licht dastehen zu lassen.