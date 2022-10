Zuckerberg kritisiert Apples Hardware-Preise: „Sie verlangen so viel wie möglich dafür“

Erst vor kurzem hat der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg das neue Mixed-Reality-Headset Meta Quest Pro vorgestellt. Im Zuge dessen sprach der Meta-CEO auch in einem Interview mit Ben Thompson vom Stratechery-Podcast über das Metaverse und das Meta Quest Pro-Headset.

Während des Gesprächs kritisierte Zuckerberg zugleich auch Apples Preisstrategie und behauptete, dass der Tech-Konzern im Regelfall „so viel wie möglich“ für die eigene Hardware verlange. Meta hingegen würde einen anderen Ansatz verfolgen, indem man Produkte wie das neue AR-/VR-Headset für 1.500 USD zu einem „kostendeckenden“ Preis oder in einigen Fällen sogar mit Verlust verkaufen würde.

Mark Zuckerberg sagte im Podcast-Interview, es sei normal, dass Hardware-Unternehmen mit dem Verkauf ihrer Produkte Gewinn machen wollen, aber Apple versuche, den Kunden und Kundinnen so viel wie möglich zu berechnen. Er wolle mit Meta und den eigenen Hardware-Produkten einen anderen Weg einschlagen und behauptete, dass sein Konzern mit einigen seiner Verkäufe keinen Gewinn erzielen würde und sich stattdessen auf die Einnahmen konzentriere, die durch Software und Dienstleistungen erzielt werden würden.

„Ich denke, dass das Geschäftsmodell disruptiv sein wird, denn normalerweise bauen die Leute Hardware und versuchen, daraus Profit zu schlagen, während man bei Apple Hardware baut und so viel wie möglich dafür verlangt. Ich denke, wenn jemand in diesen Bereich kommt und sagt: ‚Wir werden die beste Hardware in diesem Bereich bauen und sie im Grunde kostendeckend verkaufen, in manchen Fällen vielleicht sogar mit leichtem Verlust, um im Grunde das Ökosystem mit dem Geschäftsmodell zu fördern, dass die Einnahmen durch Software und Dienstleistungen erzielt werden‘, dann ist diese Geschäftsstrategie meiner Meinung nach auf die Mission ausgerichtet, Menschen miteinander zu verbinden und Menschen dort zu haben, denn wenn man ein soziales Erlebnis schaffen will, muss man die Menschen dort haben.“