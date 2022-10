Großes Marken-Rebranding: Aus Microsoft Office wird Microsoft 365

Es ist das größte Rebranding für die Office-Suite von Microsoft seit mehr als 30 Jahren: Schon bald wird die seit Jahrzehnten als Microsoft Office bekannte Suite in Microsoft 365 umbenannt werden. Das kündigte das US-Unternehmen kürzlich an (via The Verge).

Die Zahl 365 dürfte vielen Nutzern und Nutzerinnen der Office-Apps von Microsoft schon bekannt vorkommen. Microsoft änderte Office 365-Abonnements bereits vor zwei Jahren zu „Microsoft 365“. In den kommenden Monaten sollen dann Office.com, die mobile Office-App sowie die Office-Anwendung für Windows den Namen einer neuen Microsoft 365-App „mit einem neuen Icon, einem neuen Look und noch mehr Features“ annehmen, wie der Konzern auf einer FAQ-Seite ausführt.

Änderungen werden ab November 2022 umgesetzt

Ein Teil des Rebrandings wird auch die bekannten Office-Apps Word, Excel, Powerpoint und Outlook betreffen, die unter dem Dach von Microsoft 365 zusammengefasst und nicht mehr als Teil von Microsoft Office angesehen werden. Wer Apple-Geräte verwendet, wird die Umbenennung wohl zuerst in der iOS-App von Office bemerken. Die Anwendung wird durch Microsoft 365 ersetzt, die auch cloudbasierte 365-Tools, einen zentralen Content-Hub, einen Feed für relevante Arbeitsumgebungen und Tagging-Optionen zur Organisation von Inhalten enthalten wird.

In den Microsoft 365-FAQ berichtet der Konzern, dass man ab November dieses Jahres mit den Änderungen für office.com beginnen wird, und diese dann sukzessive auf die Office-Apps für Mobilgeräte und die Windows-Plattform im Januar 2023 ausweiten wird. Merkwürdigerweise sollen laut The Verge die Einmalkäufe für Office 2021 und Office LTSC für Privat- und Geschäftspersonen unter diesem Namen vorerst weitergeführt werden. Die Änderungen im Rebranding sollen für die User übrigens automatisch mittels eines Updates erfolgen – Accounts, Profile und Abos bedürfen keiner erhöhten Aufmerksamkeit und bleiben bestehen.

Fotos: Microsoft.