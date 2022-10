VPN-Apps unter iOS: Viele Apple-Apps senden trotzdem private Daten

Schon im August dieses Jahres machte der Sicherheitsforscher Michael Horowitz mit einem großen Thema auf sich aufmerksam: VPN-Apps unter iOS erfüllen kaum ihre Funktion. Er behauptete seinerzeit, Apple wisse seit mindestens zweieinhalb Jahren von dem Fehler, ohne diesen bisher zu beheben. Auch ein früherer Bericht von ProtonVPN stützte diese Aussage: Eine VPN-Schwachstelle auf iOS-Geräten sei mindestens seit iOS 13.3.1 vorhanden, die verhindere, dass Daten zu 100 Prozent über eine sichere VPN-Verbindung gesendet werden.

Nun meldet sich ein weiterer IT-Experte und prangert die mangelnde Sicherheit von VPN-Diensten unter iOS erneut an. Entwickler und Sicherheitsforscher Tommy Mysk führte nach der ersten Berichterstattung eigene Tests durch und untersuchte, auf welche IP-Adressen zugegriffen wurde, wenn ein VPN (Virtual Private Network) aktiv war. Er stellte fest, dass viele Standard-Apps von Apple den VPN-Tunnel ignorierten und stattdessen direkt mit Apple-Servern kommunizierten. Bei Twitter teilte er seine Ergebnisse.

We confirm that iOS 16 does communicate with Apple services outside an active VPN tunnel. Worse, it leaks DNS requests. #Apple services that escape the VPN connection include Health, Maps, Wallet.

We used @ProtonVPN and #Wireshark. Details in the video:#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/ReUmfa67ln

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) October 12, 2022