Tolino Shine 4: Kompakter eBook-Reader mit mehr Speicher und schnellerem Chip

Passend zum Start der Frankfurter Buchmesse hat die Tolino-Allianz des Buchhandels um Thalia, Hugendubel und Co. einen neuen und kompakten eBook-Reader der Tolino-Serie vorgestellt: Den Tolino Shine 4. Erstmals gibt es einen eBook-Reader, dessen Gehäuse zu 85 Prozent aus recyceltem Material besteht. Die Rückseite des eReaders erstrahlt jetzt in der Farbe Ocean Blue statt wie bisher in Schwarz.

Der Vorgänger, der Tolino Shine 3, war bereits seit 2018 im Handel zu haben. Das Tolino-Team hat das mit 6 Zoll Displaygröße kompakte Modell nun aktualisiert und dem Gerät einige spannende Neuerungen spendiert. Unter anderen kann der Shine 4 nun auch problemlos in der Badewanne für lange Lese-Sessions zum Einsatz kommen: Mit dem für die Shine-Reihe neuen IPX8-Wasserschutz verzeiht der eBook-Reader auch ein versehentliches Abtauchen ins Wasser.

Im Punkt Schnelligkeit legt der rund 172 Gramm leichte Tolino Shine 4 ebenfalls deutlich zu. Der Hersteller spendiert dem Kompaktgerät ebenfalls den neuen Quad-Core-Prozessor – wie den Premiumgeräten Epos 3 und Vision 6. Dieser ermöglicht ein blitzschnelles Blättern im eBook sowie eine spürbar fixere Reaktion des Bedienmenüs.Auch beim Display weitet die Tolino-Allianz ihre neuen Standards auf den Shine 4 aus. So besitzt er ein mit 1.072 x 1.448 Pixeln hochauflösendes 6-Zoll E-Ink Carta HD-Display mit 300 ppi und verbesserten Kontrasten, die den Eindruck von echten Papierseiten erzeugen. Damit soll noch augenschonenderes Lesen möglich sein. Ebenfalls möglich ist jetzt ein flexibles Lesen im Hoch- und Querformat.

Jetzt mit USB-C-Anschluss und 16 GB Speicherkapazität

Für die persönliche Bibliothek bietet der Tolino Shine 4 nun mit 16 GB eine verdoppelte Speicherkapazität für noch mehr Lesestoff. Rund 12.000 eBooks passen auf das Gerät, im Online-Shop des Tolinos gibt es mehr als 3 Millionen Titel. Außerdem setzt der Shine 4 ebenfalls auf den neu eingeführten USB-C-Anschluss. Neben diesen Optimierungen besitzt der Tolino Shine 4 die bewährten Funktionen seines Vorgängers wie augenfreundliches SmartLight und einen kapazitiven Touchscreen.

Der Tolino Shine 4 ist bei allen tolino-Partnern online ab dem 13. Oktober bestellbar und ab dem 18. Oktober in den Buchhandlungen zum Preis von 139 Euro erhältlich. Wer auf der Frankfurter Buchmesse vom 19. bis 23. Oktober zugegen ist, kann die Neuerscheinung auch am Stand von Tolino in Halle 3.0, Stand D16, testen.