LG Smart Monitor: Neuer 32-Zoll-4K UHD-Screen mit AirPlay 2 und 65W-USB-C

Wer regelmäßig in Beruf oder Freizeit an einem Monitor sitzt, benötigt ein gutes Modell inklusive verschiedener Aufstellungs- und Anschlussmöglichkeiten und mit einer hohen Auflösung. Der Hersteller LG hat in diesem Jahr bereits einige neue Bildschirme vorgestellt, mit dem neuen LG Smart Monitor mit der Typenbezeichnung 32SQ780S hat man nun ein weiteres Exemplar mit einigen Features, die auch Apple-Fans gefallen dürften, präsentiert.

Der LG Smart Monitor 32SQ780S kommt mit einer Displaydiagonale von 32 Zoll in 4K UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln und einer Bildwiederholungsrate von 60Hz daher. Das in weißer Farbe erhältliche Modell verfügt über zwei HDMI-Ports (einer davon mit eARC/ARC), einem USB-A- und einen Gigabit Ethernet-Anschluss. Als kleinen Bonus gibt es einen USB-C-Port, der bis zu 65W Leistung an ein angeschlossenes Gerät weitergeben kann. Soundtechnisch wartet der Monitor mit 2x5W-Stereo-Lautsprechern auf.

Zusätzlich zu den technischen Merkmalen gibt es im Inneren für LG charakteristische Features. Der Bildschirm wird von der bekannten webOS-Technologie angetrieben, die man auch in den Smart TV-Geräten von LG findet. Dank webOS 22 lässt sich auf eine Vielzahl von Apps und Diensten wie Netflix, YouTube und Co. zugreifen, zudem gibt es ein Smart Home Dashboard. Weiterhin mit an Bord ist auch AirPlay 2, um von Apple-Geräten kabellos Inhalte auf den Monitor streamen zu können, und weitere Screen Sharing-Funktionen.

In den USA für 500 USD erhältlich

Die Neuerscheinung von LG wird inklusive eines Ergo-Ständers ausgeliefert, der über eine Stellschraube am Tisch befestigt wird und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bietet. Neben einer variablen Höhenverstellbarkeit gibt es auch einen Multi-Winkel-Arm, mit dem man die Position des Monitors auf dem Schreibtisch und den Abstand zur Wand einstellen kann. Auch eine Drehung zur vertikalen Nutzung des Bildschirms ist möglich.

Wer jetzt schon gleich den Bestell-Button klicken möchte, dem sei mitgeteilt: Der neue LG Smart Monitor ist schon auf der US-Website von Amazon zu finden, aber bisher noch nicht bestellbar. Der Kaufpreis dort soll 499,99 USD betragen, ähnliche Preise um 500 Euro wird es dann wohl auch auf dem europäischen Markt geben. Wenn die Neuerscheinung auch bei uns im Handel verfügbar ist, werden wir euch informieren.