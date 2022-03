iPad Air: So fallen die ersten Reviews aus

Wir müssen uns noch ein wenig gedulden, bis unser iPad Air der fünften Generation bei uns eintrifft. Ausgewählte Medienvertreter durften sich das neue Modell bereits ansehen – und wir möchten euch schon einmal mit den ersten Eindrücken versorgen. Was sagen die anderen über das neue Tablet?

The Verge: Viele Leute werden sich fragen, ob sie das Air statt eines 11-Zoll-iPad Pro kaufen sollten, und ich denke, die Entscheidung ist einfach: Kaufen Sie das Air. Man verzichtet auf das ProMotion-Display, Face ID, ein paar Lautsprecher, eine zusätzliche Rückkamera mit LIDAR und die Option für mmWave 5G. Davon würde ich Face ID am meisten vermissen, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt, dafür 200 Dollar auszugeben. (zum Bericht)

iMore: Es ist ziemlich einfach, wenn man es auf den Punkt bringt: Wenn du die beste iPad Leistung zum besten Preis willst, ist das iPad Air 5 das Tablet, das du kaufen solltest. Solange es in deinen Workflow passt und du keine der Profi-Funktionen brauchst, um zurechtzukommen, ist das iPad Air 5 in der Lage, alles zu bewältigen, was du ihm zumutest. (zum Bericht)

Stern.de: Mit dem iPad Air der fünften Generation ist Apple eine rundum gelungene Weiterentwicklung seines Mittelklasse-iPads gelungen – ganz unabhängig vom verbauten M1. Das iPad Air setzt zurecht auf das gelungene Design des Vorgängers und erweitert es mit Center Stage und 5G-Unterstützung um sinnvolle Features. Das iPad Air ist in der Alltagsnutzung ein sehr rund funktionierendes Tablet und dürfte Privatanwendern extrem viel Spaß machen. (zum Bericht)

