iPadOS 17: Stage Manager und Widgets erhalten dringend benötigte Veränderungen

Nachdem Apple vor zwei Wochen im Rahmen der WWDC 2023-Keynote auch zahlreiche Software-Updates vorgestellt hat, lag der Fokus trotzdem auf Neuerscheinungen wie dem Apple Vision Pro, dem ersten Mixed-Reality-Headset des Konzerns. Aber auch das iPad hat eine wichtige Aktualisierung spendiert bekommen: iPadOS 17.

Zwei wichtige Neuerungen von iPadOS 17 sind ein überarbeiteter Stage Manager und interaktiv nutzbare Homescreen-Widgets. Apple hatte den Stage Manager als neue Multitasking-Option erstmals im Rahmen von iPadOS 16 und macOS Ventura im letzten Jahr vorgestellt. Nachdem viele Nutzer und Nutzerinnen anfangs sehr frustriert von der schlechten Performance des Stage Managers waren, hat Apple kontinuierlich nachgebessert. Und auch mit iPadOS 17 gibt es weitere Verbesserungen, die man bei der Keynote am Rande erwähnte. So berichtet 9to5Mac.

Die größte Änderung ist, dass iPadOS 17 einem mit dem Stage Manager viel mehr Freiheit beim Anordnen und Ändern der Größe von Fenstern gibt. Im Vergleich zum Mac ist man hier nach wie vor etwas eingeschränkt, aber es ist ein viel besseres System als das, was in der ursprünglichen Version des Stage Managers angeboten wurde. Es bietet wesentlich mehr Flexibilität und Unterstützung für überlappende Fenster.

Außerdem lässt es sich bei gedrückter Umschalttaste auf App-Symbole klicken, um dem aktuellen Arbeitsbereich sofort Fenster hinzuzufügen. „Die Änderungen am Stage Manager in iPadOS 17 sind so bemerkenswert und so gut gemacht, dass er für mich jetzt eine brauchbare Möglichkeit ist, auf dem iPad Multitasking zu betreiben“, berichtet Chance Miller von 9to5Mac. Zudem darf nicht vergessen werden, dass Apple erst die erste Betaversion von iPadOS 17 verteilt hat. Apple hat also noch viel Zeit, das System weiter zu verfeinern und zu verbessern, bevor iPadOS 17 im Herbst offiziell veröffentlicht werden wird.

Endlich interaktive Widgets auf dem Homescreen

Mit iPadOS 17 werden darüber hinaus auch die Homescreen-Widgets weiter verbessert. Apple hat Widgets vor zwei Jahren als Teil von iPadOS 15 auf das iPad gebracht, das diesjährige Update für das iPad bringt für die Widgets allerdings noch mehr Funktionalität und Flexibilität. Erstmals sind die Widgets auch interaktiv nutzbar: So kann man Aufgaben wie das Abspielen von Musik, das Erledigen von Aufgaben auf der ToDo-Liste und vieles mehr ausführen, ohne die entsprechende App für das Widget öffnen zu müssen.

Neben der Unterstützung für interaktive Widgets bringt iPadOS 17 auch ein großes Update für die Anpassung des Homescreens. In iPadOS 15 und iPadOS 16 konnten Widgets nur um App-Symbole und nebeneinander platziert werden. So war es beispielsweise nicht möglich, Leerraum zwischen Widgets und Apps zu lassen.

Mit iPadOS 17 hat sich dies jedoch geändert. iPad-User können jetzt Widgets an beliebiger Stelle auf dem Homescreen platzieren und so noch mehr Anpassungen vornehmen. Die Kombination aus zusätzlicher Anpassung und Interaktivität der Widgets macht die kleinen Anzeigetafeln deutlich brauchbarer im Alltag.

Auf welche iPadOS 17-Funktionen freut ihr euch am meisten? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

Fotos: Apple.