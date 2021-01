iPhone 12 mini verkauft sich schlecht, iPhone 12 Pro hingegen sehr gut

Das iPhone 12 mini ist ein tolles, modernes und technisch aktuelles iPhone im kleinen Formfaktor. Und obwohl sich anscheinend so viele über das kleine Modell gefreut haben, scheinen die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zu bleiben.

Laut einer Studie von Consumer Intelligence Research Partners sind die Verkaufszahlen vom iPhone 12 mini im Vergleich zu den anderen 12er-Modellen enttäuschend. Alle neuen iPhone 12-Modelle zusammengenommen machten 76 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA im Oktober und November aus. Das iPhone 12 war mit einem Anteil von 27 Prozent das meistverkaufte Modell. Das iPhone 12 mini kommt nur auf einen mickrigen Anteil von 6 Prozent, das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max knüpfen an den Zahlen des iPhone 12 an.

CIRP spekuliert, dass Kunden nicht bereit sind so viel Geld für ein kleines iPhone auszugeben. Während das iPhone SE bei 479 Euro gestartet ist, liegt das iPhone 12 mini bei mindestens 778,85 Euro.

Bleibt offen, ob Apple selbst mit den Zahlen zufrieden ist und ob wir in Zukunft weiterhin ein kleines Top-Modell sehen werden.