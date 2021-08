iPhone 13 soll „Low Earth Orbit“ Satellitenfunk unterstützen

Apple wird das iPhone 13 vermutlich am 14. September der Öffentlichkeit vorstellen. Nachdem es in den letzten Monaten schon sehr viele Gerüchte zum kommenden iPhone-Modell gab, legt der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo jetzt noch einmal nach und bescheinigt dem iPhone 13 die LEO-Technik.

Low Earth Orbit ist eine Kommunikationsmöglichkeit für Geräte, die sich weder im WLAN noch im Mobilfunknetz befinden und eben über die sogenannte LEO-Technik kommunizieren. Die Kommunikation erfolgt dann über Satelliten, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn fliegen.

Empfang auch ohne 4G und 5G

Über LEO soll man dann Anrufe tätigen und Nachrichten versenden können. Das kommende iPhone 13 wird dafür das X60-Baseband von Qualcomm integrieren, während andere Smartphone-Hersteller auf den Nachfolger X65 warten. Laut Kuo soll LEO genauso wichtig eingestuft werden wie 5G.

Ein prominentes Beispiel, das Satellitenfunk nutzt, ist Starlink. Die Firma SpaceX von Elon Musk bietet so einen schnellen Internetzugang über Satelliten an, die ebenfalls in einer niedrigen Umlaufbahn zu finden sind.

Laut Kuo sei Apple „optimistisch“ in Bezug auf die Satellitenkommunikation und soll vor einiger Zeit ein spezielles Team für die Forschung und Entwicklung in diesem Beriech eingerichtet haben. Apple soll die LEO-Satellitenkommunikation in Zukunft für weitere Geräte verfügbar machen, um „innovative Erfahrungen“ zu ermöglichen. Dazu könnten laut Kuo Apples Mixed-Reality Brille, Elektrofahrzeuge und anderes IoT-Zubehör gehören.

Bleibt abzuwarten, ob LEO auch für iPhones in Deutschland verfügbar gemacht wird.

