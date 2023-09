iPhone 15 Pro: Erste Falltests zeigen weniger Widerstandsfähigkeit gegen Stürze

Seit heute ist die neue iPhone 15 Pro-Generation im Handel erhältlich. Und mit dem Erscheinungstag gibt es auch gleich wieder die mittlerweile üblichen Falltests von Personen, die sich pünktlich ein iPhone gekauft und es gleich wieder herunterfallen haben lassen. In diesem Fall ist Sam Kohl von AppleTrack nach Australien geflogen, um die ersten iPhone 15-Falltests, die auf YouTube verfügbar sind, zu veröffentlichen.

Ausgehend von seinem Video scheint es, dass der neue abgerundete Titanrahmen nicht besser für die Falltest-Haltbarkeit ist als das bemerkenswert ausdauernde iPhone 14 Pro Design. Während der flache Edelstahlrahmen des 14 einen Großteil des Aufpralls absorbierte, scheinen die abgerundeten Titanseiten des iPhone 15 Pro zu bewirken, dass sich der Aufprall auf das vordere und hintere Glas ausbreitet und spinnennetzartige Risse verursacht.

Vergleicht man die Titan- und Edelstahlkanten direkt miteinander, so scheint der Edelstahlrahmen des 14 Pro schneller Dellen und Kratzer zu bekommen. Aber die strukturelle Integrität trägt dazu bei, dass das Telefon insgesamt besser abschneidet. Neben dem Wechsel von einer geraden zu einer leicht abgerundeten Kante ist ein weiterer Faktor, dass Edelstahl aufgrund seiner Materialeigenschaften in vielen Fällen als Stoßdämpfer fungieren kann und sich bei Belastung biegt. Titan ist vergleichsweise starr, was bedeutet, dass auftretende Stöße auf andere Bereiche des Geräts verteilt werden müssen.

Falltests sind häufig unwissenschaftlich

Während das 14 Pro bis zum Ende des Falltests in nahezu perfektem Zustand blieb, begann das Glas des 15 Pro nach etwa der Hälfte der Zeit zu zerspringen, wobei zuerst Spinnennetz-Risse in den Ecken auftraten. Bei weiteren Stürzen wurde das Glas des 15 Pro immer stärker beschädigt, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Schließlich fiel die untere Hälfte des iPhone 15 Pro-Displays komplett aus und zeigte nur noch weiße Pixel. Auch das rückwärtige Kameramodul löste sich komplett vom Gehäuse.

Obwohl das iPhone 15 Pro nicht ganz so sturzfest ist wie das 14 Pro, hat es dennoch keinen schlechten Eindruck gemacht. Es waren mehrere Stürze auf Beton nötig, um Risse im Glas zu verursachen, und dank der Ceramic Shield Frontglasabdeckung dauerte es sogar noch länger, bis das Displayglas sichtbar gebrochen war. Zudem gilt es abschließend zu bedenken, dass Falltests in den meisten Fällen unwissenschaftlich sind und man wirklich viele verschiedene Personen braucht, die die Ergebnisse dieser Art von Tests wiederholen, um ein klares Bild von der Leistung des iPhones zu bekommen.

Der komplette Falltest von AppleTrack kann im unten eingebundenen Video eingesehen werden. Solltet ihr auf Nummer Sicher gehen und euer neues iPhone 15 Pro mit einer Hülle schützen wollen, solltet ihr in nächster Zeit bei uns im Blog vorbeischauen: Wir werden einige Cases und Schutzhüllen für das iPhone 15 Pro vorstellen.

Fotos: AppleTrack.