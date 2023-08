iPhone-Keynote: 13. September als möglicher Termin

Es wäre keine große Überraschung, wenn Apple seine neue iPhone-Generation im September vorstellt. Aber wann genau ist es soweit? Während Apple seine offiziellen Einladungen frühestens zwei Wochen vor der Veranstaltung verschicken dürfte, gibt es wenig überraschend schon die ersten Gerüchte.

So hat 9to5Mac aus verschiedenen Quellen erfahren, dass Mobilfunkanbietern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum gebeten haben, am 13. September aufgrund einer großen Smartphone-Vorstellung keinen Urlaub zu nehmen.

Normalerweise wäre eine Vorstellung an einem Mittwoch eine Überraschung, üblicherweise stellt Apple seine iPhones an einem Dienstag vor. Ein kleiner Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt allerdings: Letztes Jahr fand die iPhone-Keynote am 7. September statt – und das war ein Mittwoch.

Sollte Apple den 13. September als Termin wählen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Vorbestellungen ab dem 15. September möglich sind und die Auslieferung am 22. September folgt. Ausnahmen sind aber auch hier möglich, im letzten Jahr kam das iPhone 14 Plus bekanntlich mit ein paar Wochen Verspätung.