iPhone SE 2: Renderings sollen neues Design zeigen

Das iPhone SE war ein richtiger Kassenschlager. Die kleine Displaygröße hat viele angesprochen, doch auf einen Nachfolger warten wir bis heute. Mit dem iPhone XR gibt es zwar ein Einsteiger-Gerät, die Displaygröße ist mit 6,1″ aber schon recht groß – eine Einhandbedienung kaum möglich.

Nun legt iGeeksblog neue Renderings und ein Video nach. Die Webseite ist uns nicht bekannt, allerdings wurden die Bilder in Kooperation mit OnLeaks veröffentlicht. OnLeaks hat schon beim iPhone 11 Pro einen Treffer gelandet – daher sind die neuen Bilder durchaus erst zu nehmen.

Im Frühjahr soll Apple das iPhone SE 2 vorstellen, das allerdings als „iPhone 9″ vermarktet werden soll. Das 4,7“ iPhone soll sich an optisch am iPhone 8 orientieren und soll Touch ID an Bord haben. Technisch soll das iPhone aber am iPhone 11 ähneln.

Die Frage an euch: Wartet ihr auf ein iPhone SE 2? Sind euch die aktuellen Modelle zu groß?

(Fotos: iGeeksblog/OnLeaks)