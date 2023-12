iTunes Countdown 2023: Heute mit „The Flash“ für 4,99 Euro

Es ist wieder soweit, der Dezember ist da. Und damit startet nicht nur unser Adventskalender in eine neue Runde, sondern auch der iTunes Countdown von Apple. Hier gibt es sogar bis zum Jahresende jeden Tag ein neues Angebot. Filme und Serien könnt ihr zum Sparpreis kaufen. Auf dieser Seite halten wir euch jeden Tag auf dem Laufenden.

iTunes Countdown 2023: Alle Angebote im Überblick

1. Dezember – The Flash: Los geht es mit dem neuesten Actionfilm rund um Flash. Und das erwartet euch in dem Film, den ihr heute für 4,99 Euro kaufen könnt: Barry setzt seine Superkräfte ein, um in der Zeit zurückzureisen und vergangene Ereignisse zu manipulieren. Doch bei dem Versuch, seine Familie zu retten, verändert er versehentlich die Zukunft – und sieht sich plötzlich in einer Realität gefangen, in der General Zod zurückgekehrt ist, mit totaler Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, die zu Hilfe kommen könnten (iTunes-Link)