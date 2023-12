Die Top-Themen der Woche: Die besten Zahlen des Jahres

Heute gab es bereits den letzten Film im iTunes-Countdown und dazu gesellt sich nun unser letzter Wochenrückblick. Am Ende dieser News lest ihr noch einmal alle Top-Themen der Woche, unter anderem geht es um das pausierte und später wieder aufgehobene Verkaufsverbot der Apple Watch in den USA. Irgendwie ja schon ein wenig amüsant, dass es nun die Leute von Apple sind, denen eine Patentverletzung vorgeworfen wird.

Heiß diskutiert wurde in dieser Woche vor allem rund um Prime Video und die Ankündigung der Werbung, die im Rahmen des Streaming-Dienstes ab dem 5. Februar geschaltet werden soll. Für zusätzliche 2,99 Euro kann man sie deaktivieren. Was viele im Vergleich zu Netflix oder Disney+ schnell vergessen: Im Prime-Abo sind noch etliche weitere Vorteile enthalten. Für mich persönlich ist Prime Video nur ein netter Zusatz, viel mehr geht es mir um den kostenlosen Versand.

Die besten appgefahren-Zahlen aus 2024

Zum Jahresabschluss möchte ich euch noch ein paar Zahlen rund um appgefahren.de liefern, vielleicht sind das ja durchaus interessante Statistiken und Zahlen für euch. Immerhin hätten wir das ohne eure Mithilfe nicht hinbekommen:

Vielen Dank – und einen guten Rutsch. Wir lesen uns 2024 wieder!

Das beste aus dem Hueblog

Auf dem Hueblog haben wir in dieser Woche einen Blick auf die Tint Nolia geworfen, eine Akku-Tischleuchte als günstige Alternative zur Hue Go. Außerdem haben wir HomeKit in den Fokus gerückt, denn zur Verbindung der Hue Bridge ist mittlerweile eine Steuerzentrale von Apple erforderlich.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick