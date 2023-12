Clear: Beliebte Todo-App kommt am 8. Januar zurück

Erinnert ihr euch noch an Clear (App Store-Link)? Zwar war die App in den letzten Jahren stets im App Store verfügbar, wirklich viel getan hat sich rund um die bereits 2012 veröffentlichte Universal-App für iPhone und iPad aber nichts. 2020 hat das Entwicklerteam dann sogar vermeldet: Wir haben eine komplett überarbeitete App, die aber nicht veröffentlicht wurde.

Im Vergleich zu 2012, als Clear ursprünglich veröffentlicht wurde, hat sich der App Store enorm verändert. Die Entwickler konnten 2020 nicht abschätzen, wie genau das richtige Bezahlmodell für Clear aussehen könnte – so dass es am Ende auch funktioniert. Denn auf der einen Seite werden Premium-Apps immer weniger gekauft, es gibt noch immer keine vernünftige Option für bezahlte Updates – und auf der anderen Seite stehen die Abos, die bei vielen Personen unbeliebt sind.

Clear wird zur Gratis-App mit In-App-Käufen

Die Todo-App mit dem wirklich schicken Design, an dem sich im Prinzip nichts geändert hat, wird am 8. Januar ein großes Update auf Version 2.0 erhalten. Zudem hat sich das Entwicklerteam für einen sehr interessanten Weg entschieden, die Anwendung zu monetisieren. Statt des bisherigen Preises von 5,99 Euro wird man Clear kostenlos anbieten – und gleichzeitig auf ein Abo verzichten. Stattdessen erhält die App einen Shop, in dem man weitere Designs und Icons für den Homescreen wird freischalten können.

Clear wird auch nach dem Neustart eine einfache und simple Todo-App bleiben, die mit einem tollen Design und zahlreichen Wischgesten zur Steuerung punkten will. Zudem gibt es zahlreiche Erfolge und witzige Zitate, die den Umgang mit Clear zu einem kleinen Erlebnis machen.

Ein paar Details, die man von anderen, ausgewachsenen Todo-Apps kennt, fehlen in Clear aber leider noch. Beispielsweise ein Sync zwischen iPhone und iPad. Wünschen würde ich mir auch eine handliche Erweiterung für den Mac. Aber wer weiß: Vielleicht startet Clear in 2024 dank des neuen Konzepts ja durch und das Entwicklerteam legt so richtig los? Wünschen würde ich es mir…