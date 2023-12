Das appgefahren-Team wünscht euch frohe Weihnachten

Wir schreiben den 24. Dezember 2023 und es ist mal wieder Zeit für unsere Weihnachtsansprache. Nachdem vor gefühlt wenigen Tagen noch der erste Advent war, steht heute schon Heilig Abend vor der Tür. Seid ihr überhaupt schon in Weihnachtsstimmung?

Wir wünschen euch auf jeden Fall ein gesegnetes Fest, das ihr im besten Fall mit eurer Familie, euren Freunden oder den Personen, die euch besonders wichtig sind, verbringen könnt. Und auch wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht vor dem heimischen Weihnachtsbaum sitzen könnt, wünschen wir euch frohe Weihnachten, ganz viel Gesundheit und besonders wenig Sorgen.

Wenn eure Geschenke nichts taugen

Falls das Christkind nicht die richtigen Geschenke für euch mitgebracht hat, haben wir noch noch etwas. Ihr seid natürlich weiterhin herzlich dazu eingeladen, die Beta-Version der nächsten appgefahren News-App auszuprobieren. Außerdem könnt ihr gerne auf unserem Hueblog vorbeischauen, denn dort hat sich im Weihnachtsgruß ein spektakuläres Gewinnspiel versteckt.

In den kommenden Tagen wird es bei uns auf dem Blog ein weniger ruhiger zugehen, denn jeder von uns darf sich ein paar freie Tage gönnen. Aber keine Sorge: Zwischendurch gibt es immer wieder mal ein wenig zu lesen und spätestens mit dem Beginn des neuen Jahres starten wir wieder voll durch. Immerhin steht dann ja auch mit der CES in Las Vegas die größte Messe für Unterhaltungselektronik an.

So geht es 2024 weiter

Ab der zweiten Januar-Woche werden wir dann weiter am kommenden App-Update arbeiten, einige Fehler ausbessern und euer Feedback mit einbeziehen. Außerdem startet im ersten Quartal des kommenden Jahres unsere Testberichte-Datendank, in der ihr ganz einfach auf die Tests aus unserem Archiv zurückgreifen könnt. Hier sind wir aktuell noch mit dem Feintuning und dem Füllen der Datenbank beschäftigt. Hier schon mal ein kleiner erster Eindruck für euch:

So macht ihr uns eine Freude

Auch nach fast 14 Jahren mit appgefahren sind wir immer noch dankbar, dass wir dank euch unser Hobby zum Beruf machen konnten. Und damit meine ich nicht nur Frederick und mich, sondern auch unsere tolle Mitarbeiterin Mel und unsere ebenso tolle Aushilfe Marlene. Jeder eurer Besuche auf unserem Blog bedeutet uns super viel.

Falls ihr uns noch mehr unterstützen wollt, ist das ganz einfach: Empfehlt uns einfach an Freunde, Bekannte und Familie weiter. Bewertet unsere App im App Store. Zudem gibt es ja einige kleine In-App-Käufe direkt in der App, beispielsweise zum Deaktivieren der Werbung oder einfach nur als kleine Spende. Und wer keine Lust darauf hat, dass Apple 15 Prozent der Spende einkassiert, schaut einfach auf unserem kleinen Wunschzettel vorbei.