Highlights der Woche: Apples vorzeitiges „Weihnachtsgeschenk“

Die Apple Watch hat in den vergangene Tagen viele Schlagzeilen gemacht. Apple muss aufgrund von Patentverletzungen den Verkauf der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 einstellen, ab dem 24. Dezember dürfen die Modelle zudem nicht mehr in den Apple Stores verkauft werden. Hierzulande geht der Verkauf ganz normal weiter. Bleibt abzuwarten, welche Lösung getroffen wird, um den Verkaufsstop schnellstmöglich aufzuheben. Kurz vor Weihnachten ist solch ein Verkaufsstop sicherlich sehr ungünstig für Apple. Alle Details gibt es hier.

Apple Watch 10 mit neuem Armbandystem

Bleiben wir bei der Apple Watch: Die Apple Watch Series 10, die wohl im Herbst 2024 erscheinen wird, soll nicht nur ein neues Design aufweisen, sondern auch ein neues Armbandsystem mitbringen. Demnach sind alte Armbänder nicht mehr kompatibel. Gut möglich, dass Apple auf ein magnetisches System setzt. Hier weiterlesen.

appgefahren 9.0 im Beta-Test

Zusammen mit unserem Entwicklerteam arbeiten wir an einer neuen Version für unsere appgefahren News-App für iPhone und iPad. Eine stabile Beta-Version liegt schon vor und kann via TestFlight kostenlos ausprobiert werden. Prüft die App auf Herz und Nieren, solltet ihr Fehler finden, teilt uns diese gerne per Mail mit. Der offizielle Start wird dann Anfang 2024 erfolgen. Alle Links und Infos gibt es hier.

Noch mehr spannende Themen

Neues vom Hueblog

Die Stiftung Warentest hat sich smarte Lampen angesehen und stuft die Produkte von Philips Hue und WiZ als gut ein. Die Details könnt ihr hier nachlesen.