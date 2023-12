Apple veröffentlicht fünf kleine Updates vor Weihnachten

Fünf Tage vor Weihnachten verabschiedet sich Apple mit drei kleinen Bugfix-Updates in die Betriebsferien – falls es diese in Cupertino denn gibt. Am Abend hat man noch einmal fünf kleine Updates veröffentlicht.

Ab sofort stehen für das iPhone iOS 17.2.1 sowie für ältere Modelle iOS 16.7.4 zum Download bereit. Nutzerinnen und Nutzer eines iPads dürfen sich über iPadOS 17.2.1 sowie iPadOS 16.7.4 freuen.

Auskünfte über Änderungen gibt es von Apple bisher nur spärlich. „Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und wird allen Benutzerinnen und Benutzern empfehlen“, heißt es in der Update-Beschreibung.

Ähnliches gilt für den Mac, hier stellt Apple mit macOS Sonoma 14.2.1 an diesem Dienstag ein weiteres Bugfix-Update bereit.