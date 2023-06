Jackery Solargenerator 1000 Pro mit 2x 100W Solarmodul für 1479,20 Euro im Angebot

Anzeige. Ihr seid noch auf der Suche nach einem tragbaren Solargenerator? Heute könnt ihr euch den Jackery Solargenerator 1000 Pro (Amazon-Link) mit oder ohne Solarmodulen günstiger sichern. Die Powerstation selbst kostet nur noch 1039,20 Euro statt 1299 Euro, besonders spannend ist aber das Bundle mit zwei 100 Watt Solarmodulen für 1479,20 Euro statt 1849 Euro. (Foto oben zeigt das 200W Modul)

In meinem Testbericht zu exakt diesem Solargenerator habe ich schon alle Details geteilt und ich bin der Meinung, dass die Version 1000 Pro mit 1002 Wh ein sehr guter Einsteig ist. An der Station gibt es 2x USB-C und 2x USB-A, hier könnt ihr zum Beispiel ein iPhone, iPad oder Mac direkt anschließen und mit Storm versorgen. Zusätzlich gibt es zwei Steckdosen auf der Front sowie ein Display, das die restliche Kapazität sowie Input und Output anzeigt. Das Gewicht ist mit 11,5 Kilogramm noch im Rahmen, mit dem Tragegriff lässt sich die Station gut transportieren.

Mit den beiden 100 Watt Solarmodulen, die per Kabel an die Station angeschlossen werden, lässt sich diese innerhalb von 5,5 Stunden auf 80 Prozent laden. Wer Strom aus dem Netz bezieht, ist in 1,8 Stunden fertig. Doch das 100 Watt Solarmodul bietet noch zwei coole Extras: Hier könnt ihr über USB-C und USB-A direkt Geräte anschließen.

Eine Powerstation eignet sich fürs Camping, ist Outdoor eine schöne Hilfe und kann auch in den eigenen vier Wänden genutzt werden. Wer Strom durch Sonnenenergie erzeugt, kann pro Jahr die eigene Stromrechnung reduzieren.

Jackery Solargenerator 2000 Pro

Noch mehr Power liefert der Jackery Solargenerator 2000 Pro (Amazon-Link). Dieser bietet eine Ladekapazität und -leistung mit einer Kapazität von 2.160 Wh, 2.200W Wechselstromleistung und 4.400W Spitzenleistung, was ideal für die Stromversorgung der meisten kleinen Haushaltsgeräte unterwegs ist. Er verfügt über sieben Steckdosen (zwei AC, zwei USB-A, zwei USB-C, eine DC), die mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können. Das 38,4 x 26,9 x 30,8 cm große Kraftwerk wiegt etwa 19,5 Kilogramm.

Für den Solarstrom zuständig sind die bis zu sechs SolarSaga 200-Module mit 200W, die aus monokristallinen Solarzellen bestehen. Sie wurden mit verstellbaren Ständern ausgestattet, um die Sonnenenergie optimal zu nutzen und so eine maximale Ladeeffizienz zu erzielen. Die Nennspannung beträgt 18V, der Nennstrom 11,12 A. Jedes Panel wiegt etwa 8,3 Kilogramm und kommt auf Maße von 54,1 x 61,5 x 4,1 cm (zusammengeklappt) oder 54,1 x 232,0 x 2,5 cm (ausgeklappt). Die Solarpanel lassen sich bei Temperaturen zwischen -10 Grad und +65 Grad Celsius anwenden.

Der Jackery Solargenerator 2000 Pro mit zwei 200W Solarmodulen kostet mit dem Coupon auf der Produktseite nur noch 2319,20 Euro statt 2899 Euro.