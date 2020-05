JBL GO 2: Kleiner Bluetooth-Lautsprecher für 19 Euro im Angebot

In der Kategorie der kleinen und kompakten Bluetooth-Lautsprecher ist der JBL GO 2 vorne mit dabei. Während man zum Start 35 Euro hat bezahlen müssen, könnt ihr bei MediaMarkt aktuell für nur 19 Euro zuschlagen. Der Deal lohnt sich aber nur dann, wenn ihr den Lautsprecher in einem Markt abholt. Der nächste Preis liegt bei 25 Euro. Einige Farben sind auch bei Amazon zum reduzierten Preis erhältlich.

JBL GO 2 für 19 Euro bei MediaMarkt kaufen (zum Angebot) verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Champagner, Navy und Rot

JBL GO 2 für 19 Euro bei Amazon kaufen (Amazon-Link) verfügbar in den Farben Schwarz, Dunkelblau und Champagner



Ich habe den JBL GO 2 im Mai 2018 ausführlich getestet und war mit dem kleinen Lautsprecher sehr zufrieden. Die Materialen sind hochwertig und der Sound ist für die Größe entsprechend gut. Die Abmessungen betragen 8,6 x 3,1 x 7,1 Zentimeter, das Gewicht liegt bei nur 186 Gramm. Der integrierte Akku sort für rund fünf Stunden Musikgenuss.

Wenn es ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher sein soll, ist der JBL GO 2 die richtige Wahl.