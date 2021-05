Jetzt erhältlich: Zwei neue Fernbedienungen von Satechi für macOS und iOS

Ihr müsst immer mal wieder Präsentationen abhalten und sucht dafür noch das passende Werkzeug? Dann sind die neun Bluetooth-Fernbedienungen von Satechi vielleicht etwas für euch. Die beiden Modelle Satechi R1 und Satechi R2 sind seit wenigen Tagen im Fachhandel erhältlich und werden zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro angeboten. Beide verfügen über einen integrierten Akku, der bei einer einstündigen Nutzung pro Tag bis zu einem halben Jahr halten soll. Aufgeladen werden die Fernbedienungen ganz praktisch mit einem USB-C-Kabel.

Das Modell R1 ist der ideale Begleiter wenn es um klassische Präsentationen wie PowerPoint geht. So kann man sich während des Vortrags frei bewegen und gleichzeitig in der Präsentation nach vorne oder zurück springen oder den Bildschirm komplett abdunkeln. Der integrierte LED-Laser-Pointer ermöglicht es außerdem, die wichtigsten Punkte in der Präsentation hervorzuheben.

Das Modell R2 ist ein praktisches Gesamtpaket, bei dem durch einen einfachen Knopfdruck zwischen dem Präsentations- und einem Multimedia-Modus gewechselt werden kann. Im Präsentationsmodus kann eine Präsentation oder die Bildschirmnavigation bequem gesteuert werden. Wird in den Multimedia-Modus gewechselt, können Lieder übersprungen oder wiederholt, die Spiel- oder Pause-Taste betätigt, die Lautstärke reguliert, der Siri-Sprachzugriff genutzt oder zum Home-Bildschirm gewechselt werden.

Die Fernbedienungen wurden bereits im Februar vorgestellt, waren bis dato aber nur über die Satechi-Webseite über die USA erhältlich. Jetzt könnt ihr sie auch bequem direkt bei Amazon ordern.