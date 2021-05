Wissen macht Ah!: Neue Wissens-App vom WDR für neugierige Kinder

Neben der Kultserie Sendung mit der Maus in der ARD und den Kinder-Nachrichten Logo! des ZDF gibt es seit einiger Zeit auch im WDR mit Wissen macht Ah! eine Sendung für wissenshungrige Kinder. Das Team vom Westdeutschen Rundfunk hat nun auch eine mobile App für die junge Zielgruppe veröffentlicht, die ab sofort unter dem Titel Ah! – Die App (App Store-Link) gratis und ohne weitere Kosten aus dem deutschen App Store geladen werden kann. Für die Installation wird neben 161 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 14.0 oder neuer vorausgesetzt, zudem sind alle Inhalte in deutscher Sprache nutzbar.

Ah! – Die App will die kleinen Nutzer und Nutzerinnen in eine Gaming-Welt mitnehmen, „in der die Freude am Spielen und Entdecken im Mittelpunkt steht“, so das Team vom WDR. „Navigieren, Zielen und Fingerspitzengefühl bei den Minigames gehören genauso zur Spielerfahrung wie Rätsel lösen, Puzzeln und neues Wissen entdecken – oder mit vorhandenem Wissen punkten. Stürzt euch ins Abenteuer – und kommt bestimmt nicht dümmer heraus!“ Die kleinen Spieler und Spielerinnen werden in die Hirngalaxie geworfen, wo sie ihr Wissen unter anderem in Mini-Games unter Beweis stellen müssen.

„Katapultiert Lumpi aus der Pfanne, lenkt ihn auf seinem Skateboard durch Parcours und bewahrt ihn vor falschen Antworten. Dazu gibt es allerhand Wissenswertes zu erfahren: Bleibt der Astronautenpups im Raumanzug? Warum kriegt man eigentlich Läuse? Oder warum heißt es „aus allen Wolken fallen“?“

Auch spannende und wissensvermittelnde Filme finden sich in Ah! – Die App. So lassen sich in der Anwendung ganze Folgen von Wissen macht Ah! ansehen, oder auch exklusive, selbst erspielte Videos, die spannenden Fragen auf den Grund gehen. Die Umgebung der App ist in einem verrückten kleinen U-Boot gehalten, mit dem man durch die Hirngalaxie reist und ständig auf der Suche nach neuem Wissen ist. Aufgrund einiger verwendeter Texte in diesen Bereichen ist es hilfreich, wenn die kleinen Spieler und Spielerinnen schon erste Lesekenntnisse vorweisen können.