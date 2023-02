Klassiker Angry Birds: Bei Google Play entfernt, im App Store umbenannt

Wer schon seit einigen Jahren im App Store aktiv ist, wird sicher auch das ein oder andere Angry Birds-Spiel auf das iPhone oder iPad geladen haben. Das Entwicklerteam von Rovio hat sogar mit Rovio Classics: Angry Birds (App Store-Link) den allerersten Titel der Reihe wieder verfügbar gemacht und erfreulicherweise sogar auf jegliche In-App-Käufe und sonstige Einschränkungen, für die die nachfolgenden Spiele der Reihe berüchtigt waren, verzichtet. Das Spiel kostet einmalig 1,19 Euro im App Store.

Wie Rovio nun bei Twitter bekanntgegeben hat, soll Rovio Classics: Angry Birds nun grundlegende Änderungen erfahren. Während das Spiel schon am morgigen Donnerstag, den 23. Februar 2023, ganz aus dem Google Play Store für Android verschwinden soll, wird es in Apples App Store zukünftig unter dem neuen Namen „Red’s First Flight“ zu finden sein. Das sagt Rovio zu dieser Thematik:

„Wir haben das Geschäftsmodell von Rovio Classics: Angry Birds geprüft, und aufgrund der Auswirkungen des Spiels auf unser gesamtes Spieleportfolio haben wir entschieden, dass Rovio Classics: Angry Birds am Donnerstag, den 23. Februar, aus dem Google Play Store entfernt wird. Außerdem wird das Spiel im App Store bis zur weiteren Überprüfung in Red’s First Flight umbenannt. Rovio Classics: Angry Birds wird weiterhin auf Geräten spielbar sein, auf denen das Spiel heruntergeladen wurde, und spielbar bleiben, auch nachdem es von der Liste genommen wurde.“

Warum man sich für diesen Schritt entschieden hat, bleibt unklar. Direkte Antworten liefert Rovio in der Mitteilung bei Twitter nicht. Redakteur Jay Peters von The Verge jedoch hat eine plausibel klingende Theorie aufgestellt.

„Meine Vermutung ist, dass Rovio dieses Remake von Angry Birds von der Liste streicht, um die Leute in Richtung der kostenlosen Spiele der Serie zu drängen, die mit Mikrotransaktionen Geld verdienen. Die Rovio Classics-Version des Spiels kostet einmalig einen US-Dollar und bringt wahrscheinlich nicht annähernd so viel Geld ein wie die anderen Angry Birds-Titel. Der Preis von einem Dollar könnte auch ausreichen, um Spieler von anderen Spielen der Serie fernzuhalten […].“

Warum das Entwicklerstudio nicht auch bei Google Play lediglich den Namen von Rovio Classics: Angry Birds in „Red’s First Flight“ umbenennt, ist nicht nachzuvollziehen. Mit dem neuen Titel dürfte es auch im App Store schwer werden, das Spiel überhaupt zu finden, wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht. Eine Suche nach „Angry Birds“ wird „Red’s First Flight“ eher nicht in den Suchergebnissen auflisten. Genau das dürfte die Intention von Rovio gewesen sein. Solltet ihr also noch Android-Geräte nutzen und den Klassiker kaufen wollen, müsst ihr euch spurten: Ab morgen wird der Klassiker nicht mehr im Google Play Store erhältlich sein.