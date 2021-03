Kompaktes Ladegerät mit vier USB-Anschlüssen für 37,58 Euro

Ladegeräte mit USB-C und USB-A gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. RAVPower hat ein Modell am Start, das auf einen etwas anderen Formfaktor als sonst üblich setzt – und das finde ich gar nicht mal so uninteressant. Heute könnt ihr das sonst 49,99 Euro teure Ladegerät günstiger kaufen.

Gebt dazu bei Amazon einfach den Gutscheincode 4J7MSETW im letzten Bestellschritt an der Kasse ein und der Preis reduziert sich um 12,41 Euro auf nur noch 37,58 Euro. Versandkosten fallen keine an, es ist sogar eine kostenlose Same-Day-Lieferung für Prime-Mitglieder möglich.

Interessant ist das RAVPower-Ladegerät sicherlich aufgrund der Größe. Die Maße gibt der Hersteller mit 7,59 x 4,09 x 4,09 Zentimetern an. Üblicherweise sind Ladegeräte mit vier Anschlüssen entweder breiter oder höher.

In Sachen Leistung muss sich RAVPower trotzdem nicht verstecken. Bis zu 65 Watt sind drin, wenn man nur ein USB-C-Gerät anschließt. Bei mehreren zu ladenden Geräten gleichzeitig verteilt sich die Geschwindigkeit wie folgt:

1 USB-C Port: USB-C – PD 65W

USB-C – PD 65W 2 USB-C Ports: USB-C – PD 45W; USB-C – PD 18W

USB-C – PD 45W; USB-C – PD 18W 2 USB-A Ports: USB-A – 5V/2.4A; USB-A – 5V/2.4A

USB-A – 5V/2.4A; USB-A – 5V/2.4A 1 USB-C Port + 1 USB-A Port: USB-C – PD 45W; USB-A – QC 18W

USB-C – PD 45W; USB-A – QC 18W 1 USB-C Port + 2 USB-A Ports: USB-C – PD 45W; USB-A – 5V/2.4A; USB-A – 5V/2.4A

USB-C – PD 45W; USB-A – 5V/2.4A; USB-A – 5V/2.4A 2 USB-C Ports + 1 USB-A Port: USB-C – PD 18W; USB-C – PD 18W; USB-A – QC 18W

USB-C – PD 18W; USB-C – PD 18W; USB-A – QC 18W Bei Anschluss an alle Ports: USB-C – PD 18W; USB-C – PD 18W; USB-A – 5V/2.4A; USB-A – 5V/2.4A