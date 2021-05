Woodle Tree Adventures Deluxe: Niedlicher bunter Platformer im App Store erschienen

Das Entwicklerteam von Chubby Pixel dürfte einigen unserer Leserinnen und Leser sicher durch das First-Person-Puzzle Suicide Guy bekannt vorkommen, das zuerst für Desktop-Rechner und dann Anfang dieses Jahres auch für iOS und Android erschienen ist. Chubby Pixel hat aber seit einiger Zeit auch die Serie Woodle Adventures 3D im Angebot, die erst kürzlich neu aufgelegt und verbessert wurde. Woodle Tree Adventures Deluxe (App Store-Link) heißt das Spiel, das jetzt auch für iOS im deutschen App Store erschienen ist.

Das Team von Chubby Pixel hat sich dabei für einen kostenlosen Download entschieden, der sich sehr fair über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 4,49 Euro zur Vollversion freischalten lässt. Die Installation ist auf iPhones und iPads möglich und kann bei 180 MB an freiem Speicherplatz ab iOS 10. oder neuer erfolgen. Entgegen der Information im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung für die Neuerscheinung.

„In Woodle Deluxe erkundest du an der Seite von Woodle, einem mutigen Baumstamm, der gerade aus den Wurzeln seines Vaters geboren wurde, insgesamt 8 immersive Welten und hilfst ihm dabei, alle magischen Wassertropfen zu sammeln, die in den Ländern verstreut sind, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und der neue Held zu werden.“

So heißt es von Chubby Pixel in der deutschen App Store-Beschreibung. Man spielt mit Woodle, einem unternehmungslustigen Baumstamm, der durch die acht verschiedenen Welten springt, läuft und auch Spezialangriffe tätigen kann. Im Verlauf des Spiels lassen sich außerdem noch weitere Objekte und Bekleidung für den niedlichen Protagonisten freischalten.

In dieser neuen Fassung kann auch ein lokales Koop-Abenteuer gestartet werden, um so zusammen spielen zu können. Die Welten von Woodle Tree Adventures Deluxe sind bunt, niedlich und trotzdem sehr entspannend gestaltet. Einschränkungen und Zeitlimits gibt es in dieser tollen Neuerscheinung nicht. Wer das Spiel lieber auf einem größeren Screen spielen möchte, findet bei Steam auch eine für 4,99 Euro erhältliche Version für macOS und Windows. Der abschließende Trailer zeigt euch die Neuerscheinung in Aktion.